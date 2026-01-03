logo ebc
Cuba condena “ataque criminoso” dos EUA contra a Venezuela

Havana exige resposta da comunidade internacional
Telesur
Publicado em 03/01/2026 - 10:27
Havana
Cars drive on Havana's seafront boulevard Malecon as the country's electrical grid collapsed again on Sunday, according to Cuba's energy and mines ministry, in the latest setback to the government's efforts to restore power to the island, in Havana, Cuba October 20, 2024.
O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunciou um "ataque criminoso" dos Estados Unidos contra a Venezuela neste sábado, afirmando que "nossa #ZonaDePaz está sendo brutalmente atacada".

A declaração - divulgada por meio de sua conta nas redes sociais - faz parte de uma condenação regional à agressão militar direta contra o território venezuelano.

"Terrorismo de estado contra o bravo povo venezuelano e contra a nossa América", declarou o presidente de Cuba, país que vive sob embargo econômico dos Estados Unidos.

Díaz-Canel exigiu uma "resposta urgente da comunidade internacional" aos ataques realizados na madrugada de hoje, na cidade de Caracas. Sua declaração está alinhada à do ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, que condenou veementemente a contínua agressão militar dos EUA contra a Venezuela.

"Os bombardeios e atos de guerra contra Caracas e outras localidades do país são atos covardes contra uma nação que não atacou os EUA nem qualquer outro país", afirmou o ministro das Relações Exteriores em sua publicação.

Agressão

Da mesma forma, o primeiro-ministro Manuel Marrero Cruz denunciou a agressão em suas redes sociais, unindo-se às condenações feitas na região em relação à crescente ameaça militar.

"Os ataques contra Caracas e outras localidades exigem a mobilização urgente da comunidade internacional para defender a América Latina e o Caribe como uma Zona de Paz", compartilhou o ministro nas redes sociais.

O governo venezuelano confirmou uma agressão militar "muito grave" dos EUA contra locais civis e militares nos estados de Miranda, Aragua, La Guaira e na capital, Caracas.

Em resposta à situação, as autoridades ordenaram o "desdobramento imediato do Comando de Defesa Integral da Nação e dos Órgãos de Direção de Defesa Integral em todos os estados e municípios do país", segundo um comunicado divulgado pelo governo venezuelano.

