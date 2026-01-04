Das 40 vítimas do incêndio na Suíça, 24 já foram identificadas

A polícia suíça identificou mais 16 vítimas do incêndio que aconteceu na véspera do ano novo em Crans-Montana, elevando o número de vítimas confirmadas para 24, de um total de 40 mortos.

Em comunicado, a polícia também informou que os corpos das vítimas recém-identificadas já foram entregues às suas famílias.

Os corpos de 24 pessoas, entre as quais 11 menores e seis estrangeiros, foram identificados após o incêndio no bar Le Constellation, em uma estação de esqui na Suíça, que também deixou 119 feridos, anunciou hoje a polícia cantonal do Valais.

Além dos oito suíços previamente identificados, as autoridades anunciaram a identificação de outros dez suíços (quatro mulheres e seis homens) com idades entre 14 e 31 anos, dois italianos de 16 anos, um francês de 39 anos, um cidadão com dupla nacionalidade italiana e emiradense de 16 anos, um romeno de 18, e um turco também de 18 anos.

Em comunicado, a polícia indicou que também procedeu à devolução dos corpos das vítimas identificadas às suas famílias.

A tarefa de identificação está sendo realizada pela Polícia Cantonal do Valais e pelo Instituto de Medicina Legal da Suíça.

Segundo o comunicado, a corporação trabalha para identificar todas as vítimas, incluindo as feridas. A polícia informou que publicará qualquer nova informação assim que estiver disponível.

As autoridades indicaram que não fornecerão mais informações sobre as mortes por respeito à privacidade das vítimas e das suas famílias.

