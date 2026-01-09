logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Delcy agradece a Lula e ao povo brasileiro por apoio e solidariedade

Presidente interina da Venezuela disse que crê na diplomacia
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/01/2026 - 20:26
Brasília
Vice President Delcy Rodriguez attends her swearing in ceremony as Venezuela’s interim president at the National Assembly, after the U.S. launched a strike on the country and captured President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores, in Caracas, Venezuela, January 5, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
© Reuters/Leonardo Fernandez Viloria/Proibida reprodução

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, postou, nesta sexta-feira (9), mensagem de “especial gratidão” ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao povo brasileiro por apoio e solidariedade “nos momentos mais críticos após a agressão sofrida”. 

No dia 3, o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cília Flores foram sequestrados por militares estadunidenses, sob ordem do governo de Donald Trump, e estão presos em Nova York. 

Além da menção de agradecimento aos brasileiros, Delcy destacou ter conversado com Lula, com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez.

“Durante esses encontros, forneci informações detalhadas sobre os ataques armados contra o nosso território, que resultaram na morte de mais de 100 civis e militares”, informou Delcy Rodrigues.

Diplomacia

Ela disse que reafirmou aos chefes de Governo que a Venezuela vai “enfrentar essa agressão por meio de canais diplomáticos”, como o “único caminho” para defender a soberania e preservar a paz.

Delcy destacou que tratou com eles sobre o que ela denominou de “graves violações do direito internacional, incluindo a violação da imunidade de jurisdição” contra Maduro e a primeira-dama.

A presidente interina afirmou que as conversas avançaram para a necessidade de uma agenda de cooperação bilateral sobre o respeito ao direito internacional, a soberania dos Estados e o diálogo entre os povos.

Diálogos

Em relação ao presidente colombiano, Gustavo Petro, Delcy destacou que há comprometimento das duas nações em avançar “para enfrentar e resolver os problemas que nos afetam em comum, com base no respeito mútuo e na cooperação regional”.

Sobre o contato com o espanhol Pedro Sánchez, a presidente interina venezuelana agradeceu pela “corajosa posição” dele em condenar a agressão contra a Venezuela. “Expressei nosso interesse em trabalhar juntos em uma ampla agenda bilateral que seja benéfica tanto para nossos povos quanto para nossos governos”.

Outro agradecimento da presidente interina, em mais uma postagem, dirigiu-se ao emir do Catar, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani. “O governo bolivariano reconhece e valoriza a sua disposição em contribuir com a construção de uma agenda de trabalho e de diálogo entre os Estados Unidos e a Venezuela”.

Relacionadas
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Delcy Rodríguez toma posse como presidente interina da Venezuela
Ilustração mostra bandeiras dos EUA e da Venezuela 2/12/2025 REUTERS/Dado Ruvic
Venezuela anuncia processo para retomar relações diplomáticas com EUA
Brasília (DF), 08/01/2026 - Ministério da Saúde doará 100 toneladas de insumos médicos para tratar venezuelanos após destruição de centro de distribuição do país. Foto: Rafael Nascimento/MS
Brasil anuncia doação de 100 toneladas de medicamentos à Venezuela
Edição:
Fernando Fraga
invasão Venezuela Delcy Rodrigues Lula diplomacia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Justiça MPRJ pede inclusão de ex-CEO da Hurb na lista da Interpol
sex, 09/01/2026 - 21:29
09/11/2025 - Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. Fotos: Angelo Miguel/MEC
Educação Resultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro
sex, 09/01/2026 - 20:33
Vice President Delcy Rodriguez attends her swearing in ceremony as Venezuela’s interim president at the National Assembly, after the U.S. launched a strike on the country and captured President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores, in Caracas, Venezuela, January 5, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Delcy agradece a Lula e ao povo brasileiro por apoio e solidariedade
sex, 09/01/2026 - 20:26
Rio de Janeiro (RJ), 09/01/2026 - Polícia Federal - PF restitui peças sacras e bens arqueológicos à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Cultura Peças sacras furtadas há 20 anos são devolvidas à Arquidiocese do Rio
sex, 09/01/2026 - 20:15
Dólar
Economia Dólar cai para R$ 5,36 com desaceleração do emprego nos EUA
sex, 09/01/2026 - 20:01
09/01/2026 - Embaixadores da UE aprovam provisoriamente acordo com Mercosul. Foto: União Europeia/Mercosul
Economia Entenda em 13 pontos o acordo Mercosul–UE
sex, 09/01/2026 - 19:13
Ver mais seta para baixo