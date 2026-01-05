logo ebc
Delcy Rodríguez toma posse como presidente interina da Venezuela

Ela assume a presidência do país no lugar de Nicolás Maduro
Agência Brasil*
Publicado em 05/01/2026 - 16:16
Brasília
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Delcy Rodríguez, vice-presidente da Venezuela.

Delcy Rodríguez tomou posse como presidente interina da Venezuela.

Ela era a vice-presidente do país até o sequestro de Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos, no último sábado (3). Delcy prestou juramento nesta segunda-feira (5) perante a Assembleia Nacional do país. 

Entenda

Os Estados Unidos (EUA) lançaram no sábado (3) “um ataque de grande escala contra a Venezuela”, que capturou Maduro e sua mulher. Horas depois, em uma coletiva de imprensa, o presidente Donald Trump anunciou que os EUA vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Ainda no sábado, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela determinou que Delcy assumisse a presidência interina, "de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação". No domingo (4), as Forças Armadas venezuelanas reconheceram Delcy como chefe de Estado.

Delcy Rodríguez é a primeira mulher na história do país a liderar o Executivo, já exigiu “a libertação imediata” de Nicolás Maduro, “o único presidente da Venezuela”, e condenou a operação militar dos Estados Unidos.

A comunidade internacional tem se dividido entre a condenação da ação dos Estados Unidos e o júbilo pela queda de Maduro.

* Com informações da RTP

Edição:
Carolina Pimentel
invasão Venezuela Delcy Rodríguez Nicolás Maduro
