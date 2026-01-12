Devido a protestos contra governo, Irã está sem internet há 84 horas

Rede global foi cortada na quinta-feira pelas autoridades do país

O corte da internet, decidido na quinta-feira (9) pelas autoridades iranianas, devido aos protestos contra o governo, continua em vigor, informou a organização não governamental (ONG) de monitoramento da cibersegurança Netblocks.

Os dados mostram que o corte da internet continua há 84 horas no Irã, escreveu a ONG na rede social X.

Na quinta-feira, as autoridades cortaram a Internet e o sinal de telefonia celular em todo o país, após uma grande manifestação em Teerã e depois de terem sido publicados nas redes sociais vídeos que mostravam a multidão em protesto.

Protestos

O chefe da diplomacia do Irã, Abbas Araghchi, disse hoje (13) que os protestos em todo o país "tornaram-se violentos e sangrentos para dar uma desculpa" a uma intervenção militar dos Estados Unidos (EUA).

A alegação do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano surgiu num encontro com diplomatas estrangeiros em Teerã e foi citada pela emissora Al Jazeera, financiada pelo Catar, que tem permissão para operar, apesar do corte da internet.

Araghchi não apresentou provas para sustentar essa alegação, mas garantiu que "a situação está sob controle total" em todo o país, no momento em que ativistas garantem que pelo menos 544 pessoas foram mortas — a grande maioria manifestantes.

