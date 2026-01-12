logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Devido a protestos contra governo, Irã está sem internet há 84 horas

Rede global foi cortada na quinta-feira pelas autoridades do país
Lusa*
Publicado em 12/01/2026 - 07:02
Teerã
O regime de Teerão acusa os Estados Unidos e Israel de estarem por trás dos protestos. Foto: Frame/Reuters
© Frame/Reuters - Proibido a reprodução
Lusa

O corte da internet, decidido na quinta-feira (9) pelas autoridades iranianas, devido aos protestos contra o governo, continua em vigor, informou a organização não governamental (ONG) de monitoramento da cibersegurança Netblocks.

Os dados mostram que o corte da internet continua há 84 horas no Irã, escreveu a ONG na rede social X.

Na quinta-feira, as autoridades cortaram a Internet e o sinal de telefonia celular em todo o país, após uma grande manifestação em Teerã e depois de terem sido publicados nas redes sociais vídeos que mostravam a multidão em protesto.

Protestos

O chefe da diplomacia do Irã, Abbas Araghchi, disse hoje (13) que os protestos em todo o país "tornaram-se violentos e sangrentos para dar uma desculpa" a uma intervenção militar dos Estados Unidos (EUA).

A alegação do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano surgiu num encontro com diplomatas estrangeiros em Teerã e foi citada pela emissora Al Jazeera, financiada pelo Catar, que tem permissão para operar, apesar do corte da internet.

Araghchi não apresentou provas para sustentar essa alegação, mas garantiu que "a situação está sob controle total" em todo o país, no momento em que ativistas garantem que pelo menos 544 pessoas foram mortas — a grande maioria manifestantes.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

 

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Mortes em protestos no Irã chegam a mais de 500
10/01/2026 - Trump diz que Estados Unidos “estão prontos para ajudar o Irã. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Trump diz que Estados Unidos “estão prontos para ajudar o Irã”
Protesters gather as vehicles burn, amid evolving anti-government unrest, in Tehran, Iran, in this screen grab obtained from a social media video released on January 9, 2026. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. REFILE - QUALITY REPEAT VERIFICATION: - Buildings, business signage and traffic light matched file and satellite imagery - Date not verified - Witnesses told Reuters protesters gathered in the streets on Thursday (January 8)
Com manifestações na capital, Irã corta internet e cancela voos
protestos no Irã governo Internet
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 28/10/2025 - Ator Wagner Moura durante entrevista coletiva do elenco do filme O Agente Secreto, no hotel Renaissance. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura Vitória de O Agente Secreto tem forte repercussão nas redes sociais
seg, 12/01/2026 - 08:54
Uso contínuo de celular com a cabeça inclinada para baixo pode gerar problemas na cervical.
Internacional Mais de meio milhão de contas são bloqueadas pela Meta na Austrália
seg, 12/01/2026 - 08:02
O regime de Teerão acusa os Estados Unidos e Israel de estarem por trás dos protestos. Foto: Frame/Reuters
Internacional Devido a protestos contra governo, Irã está sem internet há 84 horas
seg, 12/01/2026 - 07:02
Rio de Janeiro (RJ), 06/11/2025 – O cinema brasileiro volta a ocupar seu espaço nas telas com O Agente Secreto, novo longa do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que chega nesta quinta-feira (6) a mais de 700 cinemas, em 370 cidades brasileiras, em uma estreia simultânea com Alemanha e Portugal. Foto: Victor Jucá/Divulgação
Cultura O Agente Secreto faz história no Globo de Ouro com dois prêmios
seg, 12/01/2026 - 01:28
Rio de Janeiro (RJ), 06/11/2025 – O cinema brasileiro volta a ocupar seu espaço nas telas com O Agente Secreto, novo longa do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que chega nesta quinta-feira (6) a mais de 700 cinemas, em 370 cidades brasileiras, em uma estreia simultânea com Alemanha e Portugal. Foto: Victor Jucá/Divulgação
Cultura O Agente Secreto ganha Globo de Ouro de Filme de Língua Não Inglesa
seg, 12/01/2026 - 00:29
Lucas Mugni comemora gol contra o São Paulo
Esportes Sensação de 2025, Mirassol bate São Paulo em estreia no Paulistão
dom, 11/01/2026 - 22:48
Ver mais seta para baixo