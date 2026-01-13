logo ebc
Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Vance e Rubio nesta quarta

Encontro ocorrerá em meio à pressão de Trump pelo controle da ilha
Reuters
Publicado em 13/01/2026 - 11:18
Copenhague (Dinamarca)
Reuters

Os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia se reunirão com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, nesta quarta-feira (14), disse o ministro das Relações Exteriores dinamarquês, em meio à pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para assumir o controle da ilha ártica.

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, e sua colega da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, solicitaram uma reunião com Rubio depois que Trump recentemente intensificou as ameaças de assumir o controle da Groenlândia, um território autônomo do Reino da Dinamarca.

"O vice-presidente dos EUA, JD Vance, também queria participar da reunião, e ele será o anfitrião da reunião, que, portanto, será realizada na Casa Branca", disse Rasmussen a repórteres em Copenhague nesta terça-feira (13).

"Nosso motivo para buscar a reunião que nos foi concedida agora foi levar toda essa discussão para uma sala de reuniões onde possamos nos olhar nos olhos e falar sobre essas coisas", acrescentou o ministro dinamarquês Lars Rasmussen.

Trump lançou pela primeira vez a ideia de uma aquisição da Groenlândia pelos EUA em 2019, durante seu primeiro mandato, embora enfrente oposição em Washington, inclusive dentro de seu próprio partido.

Embora a Dinamarca tenha governado a Groenlândia por séculos, o território tem se movido gradualmente em direção à independência desde 1979, uma meta compartilhada por todos os partidos políticos eleitos para o Parlamento da ilha.

Otan

O ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, disse que participará de uma reunião com o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, em Bruxelas, na segunda-feira (19) da próxima semana, para discutir a segurança do Ártico, juntamente com Motzfeldt, da Groenlândia.

A Dinamarca planejou uma presença militar maior na Groenlândia, com outros países da Otan participando de exercícios e treinamentos em 2026, disse o ministro da Defesa.

"Tem sido uma prioridade dinamarquesa nos últimos anos ter uma discussão dentro da Otan, mas não menos importante, também obter maior atenção da Otan em relação às questões relativas à presença da Otan no Ártico e em torno dele", disse Poulsen.

(Reportagem de Soren Jeppesen e Stine Jacobsen)

