Eleições presidenciais em Portugal seguem para segundo turno

Candidato socialista obteve mais votos; líder da direita ficou em 2º
Rtp
Publicado em 18/01/2026 - 22:46
Lisboa
Portuguese presidential candidate of the Socialist Party, Antonio Jose Seguro, holds a Portuguese flag onstage after leading the first round of Portugal's presidential election, in Caldas da Rainha, Portugal, January 19, 2026. REUTERS/Rodrigo Antunes TPX IMAGES OF THE DAY
© Reuters/Rodrigo Antunes/Direitos Reservados
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Os eleitores portugueses foram às urnas neste domingo (18) para escolher o sucessor do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que já exerceu dois mandatos de cinco anos.

Com a quase totalidade dos votos apurados, o candidato socialista António José Seguro chegou a mais de 31% dos votos e garantiu o lugar no segundo turno, na qual será acompanhado por André Ventura, do Chega, que conquistou 23,5% dos eleitores.

No final da noite, o candidato apoiado pelo Partido Socialista quis marcar a independência e prometeu ser "o presidente dos novos tempos". Já o líder do Chega declarou-se, perante os resultados, líder da direita.

António José Seguro destacou “a natureza independente” da sua candidatura e convidou “todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas” a votarem nele no segundo turno, em 8 de fevereiro, para derrotar “o extremismo” e “quem semeia ódio e divisão entre os portugueses”.

“Reafirmo com total clareza: sou livre, vivo sem amarras e assim agirei como presidente da República”, assegurou. “Esta não é uma candidatura partidária nem nunca será”, disse Seguro, acrescentando que “hoje, com a nossa vitória, venceu a democracia e voltará a ganhar no dia 8 de fevereiro”.

O candidato, que ficou primeiro lugar, frisou que para ele “não há portugueses bons nem portugueses maus, portugueses de primeira e portugueses de segunda; somos todos Portugal”.

“Regressei para unir os portugueses. Jamais terei um presidente e uma parte dos portugueses contra a outra parte. Jamais”, garantiu, recebendo mais aplausos. “Com a vossa confiança serei o presidente de todos os portugueses, e faço esse juramento diante de vós”.

O socialista disse estar pronto “para ser o presidente dos novos tempos” e para fazer de Portugal “um país moderno e justo, onde o Estado funcione a economia seja mais competitiva, com empregos qualificados e com melhores salários”, sem esquecer a saúde ou a habitação.

Na visão de António José Seguro, “a política ou serve para melhorar a vida das pessoas, ou então não serve para rigorosamente nada”.

Já André Ventura comemorou ter conseguido “liderar o espaço não socialista” e disse que “o país despertou”.
 

Portuguese presidential candidate and Chega party leader Andre Ventura gestures as he delivers a speech after exit polls and early results showed he and Socialist Party candidate Antonio Jose Seguro will head to a runoff next month, in Lisbon, Portugal, January 18, 2026. REUTERS/Pedro Nunes
Candidato à presidente de Portugal do partido Chega, André Ventura. Reuters/Pedro Nunes/Proibida reprodução

"Olhando para o mapa eleitoral ficou evidente que os portugueses não quiseram saber o que o líder do PSD lhes disse, da Iniciativa Liberal, outros quaisquer", frisou o candidato do Chega.

"A direita fragmentou-se como nunca, mas os portugueses deram-nos a nós a liderança dessa direita", sublinhou, em meio a gritos e aplausos. "Num espaço e num momento de tanta fragmentação, nós conseguimos mostrar que conseguimos derrotar o candidato do governo e do montenegrismo".

André Ventura considerou que fez uma "campanha sem ofensa" e falou na “maior honra” da sua vida ao ser escolhido para disputar o segundo turno.

O candidato do Chega acusa o Partido Socialista de ser "o maior responsável moral pelo estado de corrupção e de degradação em que o país está".

Portuguese presidential candidate of the Socialist Party, Antonio Jose Seguro, holds a Portuguese flag onstage after leading the first round of Portugal's presidential election, in Caldas da Rainha, Portugal, January 19, 2026. REUTERS/Rodrigo Antunes TPX IMAGES OF THE DAY
