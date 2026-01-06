logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Em carta, CNBB expressa apoio à Igreja na Venezuela

Instituição diz que cenário é marcado por tensões e sofrimentos
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/01/2026 - 09:30
Brasília
Brasília (DF), 03/01/2026 - Bandeira da Venezuela. Wikipédia
© Wikipédia/Divulgação

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou carta à presidência da Conferência Episcopal Venezuelana manifestando solidariedade diante do atual contexto vivido no país, após ataque conduzido pelo governo norte-americano. 

No documento, divulgado nas redes sociais, a CNBB avalia o cenário no país vizinho como um momento marcado por tensões, sofrimentos e incertezas que atingem o povo venezuelano. 

“Unimo-nos espiritualmente às vossas orações e iniciativas pastorais, expressando nossa solidariedade às vítimas da violência, aos feridos e às famílias enlutadas.”

“Como pastores da Igreja na América Latina, partilhamos a dor do povo que sofre e renovamos nossa esperança na força do Evangelho da paz desarmada e desarmante”, completou o comunicado.

Na carta, a CNBB cita o diálogo sincero, a justiça e o respeito à dignidade da pessoa humana e à soberania das nações como único caminho capaz de promover o bem comum, além de “fortalecer a democracia e “construir uma convivência social marcada pela reconciliação e pela paz duradoura”. 

“Que o Espírito Santo continue a sustentar a missão profética da Igreja na Venezuela, concedendo serenidade, sabedoria e fortaleza a todos e conduzindo o povo venezuelano pelos caminhos da unidade e da esperança.”

Entenda 

No último sábado (3), diversas explosões foram registradas em bairros da capital venezuelana Caracas. Em meio ao ataque militar, orquestrado pelos Estados Unidos, o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, e sua esposa Cilia Flores foram capturados por forças de elite norte-americanas e levados para Nova York. 

O ataque marca novo episódio de intervenções diretas norte-americanas na América Latina. A última vez que os Estados Unidos invadiram um país latino-americano foi em 1989, no Panamá, quando militares sequestraram o então presidente Manuel Noriega, acusando-o de narcotráfico.

Assim como fizeram com Noriega, os Estados Unidos acusam Maduro de liderar um suposto cartel venezuelano chamado De Los Soles, sem apresentar provas. Especialistas em tráfico internacional de drogas questionam a existência do cartel.

O governo de Donald Trump oferecia recompensa de US$ 50 milhões por informações que levassem a prisão de Maduro.

Para críticos, a ação é uma medida geopolítica para afastar a Venezuela de adversários globais dos Estados Unidos, como China e Rússia, além de exercer maior controle sobre o petróleo do país, que é dono das maiores reservas de óleo comprovadas do planeta.

Relacionadas
São Paulo (SP), 05/01/2026 - Ato em frente ao Consulado dos Estados Unidos contra a invasão na Venezuela. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Protesto em SP pede soltura de Maduro e autonomia da Venezuela
Brazil's Ambassador to the United Nations Sergio Franca Danese speaks during a UN Security Council meeting on U.S. strikes and the capture of Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, at the United Nations headquarters in New York, U.S., January 5, 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Ação dos EUA na Venezuela ameaça paz na América do Sul, diz embaixador
Sun Lei, representante permanente adjunto da China junto à ONU 23/12/2025 REUTERS/Eduardo Munoz
China diz que ação dos EUA na Venezuela viola direito internacional
Edição:
Graça Adjuto
invasão Venezuela CNBB Carta Apoio igreja
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A demonstrator displays a sign with an image of U.S.-deposed Venezuelan President Nicolas Maduro during a march outside the National Assembly on the day Vice President Delcy Rodriguez was formally sworn in as Venezuela's interim president, as Maduro appeared in a New York court after the Trump administration removed him from power, in Caracas, Venezuela January 5, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Internacional Apoiadores de Maduro se manifestam em Caracas por sua libertação
ter, 06/01/2026 - 09:33
Brasília (DF), 03/01/2026 - Bandeira da Venezuela. Wikipédia
Internacional Em carta, CNBB expressa apoio à Igreja na Venezuela
ter, 06/01/2026 - 09:30
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Veja faixas e alíquotas das novas tabelas do Imposto de Renda 2026
ter, 06/01/2026 - 09:10
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras assina acordo para produzir diesel S10 para a Vale
ter, 06/01/2026 - 08:48
Ônibus SPTrans.
Economia Passagem de ônibus em São Paulo sobe 6%
ter, 06/01/2026 - 08:26
Rio de Janeiro (RJ), 02/01/2026 - Projeto Roteiro Caiçara fortalece turismo de base comunitária na Costa Verde fluminense. Foto: Jonas Alves/Roteiro Caiçara
Meio Ambiente Projeto fortalece turismo de base comunitária no litoral sul do Rio
ter, 06/01/2026 - 08:10
Ver mais seta para baixo