logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Em comunicado, Brasil e mais cinco países condenam ataque à Venezuela

Chile, Colômbia, Espanha, México e Uruguai também assinam carta
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/01/2026 - 14:38
Brasília
DEA agents operate outside a helipad, before Venezuela's President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores arrive in custody from a helicopter before their scheduled court appearance at Manhattan federal court, at the Downtown Manhattan Heliport in New York City, U.S. January 3, 2026. REUTERS/Jeenah Moon
© Reuters/Jeenah Moon/Proibida reprodução

Em comunicado conjunto divulgado neste domingo (4), Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México e Uruguai condenaram o ataque militar orquestrado pelos Estados Unidos contra a Venezuela. Eles manifestaram, ainda, grande preocupação com as ações militares conduzidas pelo presidente norte-americano Donald Trump. 

Na nota, os governos dos seis países citam a gravidade das ações registradas na Venezuela e reafirmam sua adesão aos princípios previstos na Carta das Nações Unidas, documento que representa as aspirações e conquistas da humanidade em direção à paz. 

“Expressamos nossa profunda preocupação e repúdio às ações militares realizadas unilateralmente em território venezuelano, que contrariam princípios fundamentais do direito internacional, em particular a proibição do uso e da ameaça de força, e o respeito à soberania e à integridade territorial dos Estados, consagrados na Carta das Nações Unidas.” 

Ainda de acordo com o comunicado, os seis países avaliam que as ações constituem precedente “extremamente perigoso” para a paz e a segurança regional e colocam em risco a população civil.

“A situação na Venezuela deve ser resolvida exclusivamente por meios pacíficos, através do diálogo, da negociação e do respeito à vontade do povo venezuelano em todas as suas expressões, sem interferência externa e em conformidade com o direito internacional”. 

“Reafirmamos que somente um processo político inclusivo, liderado pelos venezuelanos, pode conduzir a uma solução democrática e sustentável que respeite a dignidade humana”, completou o comunicado conjunto, que reafirma a América Latina e o Caribe como uma zona de paz, “construída sobre o respeito mútuo, a solução pacífica de controvérsias e a não intervenção“.

Ao final da carta, os países signatários fazem um apelo à unidade regional que vá além das diferenças políticas diante de qualquer ação que ponha a estabilidade regional em risco.

Os países pedem ainda ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e aos Estados-membros de mecanismos multilaterais relevantes que ajudem a reduzir as tensões e a preservar a paz na região. 

“Manifestamos nossa preocupação a qualquer tentativa de controle governamental, administração ou apropriação externa de recursos naturais ou estratégicos, que seja incompatível com o direito internacional e que ameace a estabilidade política, econômica e social da região”, concluiu o documento. 

Entenda

No sábado (3), diversas explosões foram registradas em bairros da capital venezuelana Caracas. Em meio ao ataque militar, orquestrado pelos Estados Unidos, o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados por forças de elite norte-americanas e levados para Nova York

O ataque marca um novo episódio de intervenções diretas norte-americanas na América Latina. A última vez que os Estados Unidos invadiram um país latino-americano foi em 1989, no Panamá, quando sequestraram o então presidente Manuel Noriega, acusando-o de narcotráfico.

Assim como fizeram com Noriega, os Estados Unidos acusam Maduro de liderar um suposto cartel venezuelano chamado De Los Soles, sem apresentar provas. Especialistas em tráfico internacional de drogas questionam a existência do cartel.

O governo de Donald Trump oferecia uma recompensa de US$ 50 milhões por informações que levassem à prisão de Maduro.

Para críticos, a ação é uma medida geopolítica para afastar a Venezuela de adversários globais dos Estados Unidos, como China e Rússia, além de exercer maior controle sobre o petróleo do país, que é dono das maiores reservas de óleo comprovadas do planeta.

 

Relacionadas
New York City Mayor Zohran Mamdani speaks during a press conference at Grand Army Plaza in the Brooklyn borough of New York City, U.S., January 2, 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Prefeito de Nova York critica ato de guerra de Trump contra Venezuela
The Obelisk is illuminated with the colours of the Venezuelan flag as people celebrate following a U.S. strike on Venezuela, where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, in Buenos Aires, Argentina, January 3, 2026. REUTERS/Mariana Nedelcu
Venezuelanos no exterior reagem a ataque dos EUA e queda de Maduro
Edição:
Denise Griesinger
invasão Venezuela Nicolás Maduro brasil Espanha Chile Colômbia México Uruguai
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Matheus Cunha celebra gol do Manchester United 4/1/2026 Action Images via Reuters/Craig Brough
Esportes Matheus Cunha arranca empate do Manchester United com Leeds em 1 a 1
dom, 04/01/2026 - 15:51
Brasília (DF), 04/01/2026 - VIDEO SHOWS: BURNT MARKET AND SHOPS / SOUNDBITE FROM VICTIM WHO LOST CHILDREN / STILL PHOTOS OF MASS GRAVES AND FAMILIES AT BURIAL SITE SHOWS: NIGER, NIGERIA (JANUARY 4, 2026) (REUTERS - Access All) Frame Reuters/Proibida reodução
Internacional Ataque a mercado deixa ao menos 30 mortos na Nigéria, diz polícia
dom, 04/01/2026 - 15:50
Venezuela’s President Nicolas Maduro, his wife Cilia Flores, Defence Minister Vladimir Padrino Lopez and Vice President Delcy Rodriguez attend a year-end salutation to military forces in La Guaira, Venezuela December 28, 2025. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
Internacional Equipe de segurança de Maduro foi morta a sangue frio, diz ministro
dom, 04/01/2026 - 15:49
Delcy Rodríguez em Caracas 10/3/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Forças Armadas da Venezuela reconhecem vice como presidente interina
dom, 04/01/2026 - 15:43
Brasília - 01/10/2025 -Reunião da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara para ouvir o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Internacional Mauro Vieira participa de reunião da Celac sobre crise na Venezuela
dom, 04/01/2026 - 14:47
FILE PHOTO: A Southwest Airlines aircraft taxis as an American Airlines aircraft lands at Reagan National Airport in Arlington, Virginia, U.S., January 24, 2022. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo
Internacional EUA suspendem restrições ao espaço aéreo do Caribe
dom, 04/01/2026 - 14:40
Ver mais seta para baixo