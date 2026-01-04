logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Equipe de segurança de Maduro foi morta a sangue frio, diz ministro

Ministro da Defesa venezuelano rechaçou ataque dos EUA
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/01/2026 - 15:49
Brasília
Venezuela’s President Nicolas Maduro, his wife Cilia Flores, Defence Minister Vladimir Padrino Lopez and Vice President Delcy Rodriguez attend a year-end salutation to military forces in La Guaira, Venezuela December 28, 2025. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
© Miraflores Palace

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, disse neste domingo (4) que boa parte da equipe de segurança de Nicolas Maduro foi morta “a sangue frio” durante o ataque perpetrado pelos Estados Unidos, no sábado (3), que culminou com a captura do presidente Nicolás Maduro. 

“Soldados, soldadas e cidadãos inocentes”, disse Padrino, sem citar nomes ou números específicos. A declaração foi feita em vídeo, em que o ministro aparece acompanhado de membros das Forças Armadas do país. 

Ao ler um comunicado oficial, Padrino rechaçou a intervenção norte-americana no país e exigiu a liberação de Maduro, que está detido em Nova York, sob acusação de narcoterrorismo. 

Entenda

No sábado (3), diversas explosões foram registradas em bairros da capital venezuelana Caracas. Em meio ao ataque militar, orquestrado pelos Estados Unidos, o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados por forças de elite norte-americanas e levados para Nova York

O ataque marca um novo episódio de intervenções diretas norte-americanas na América Latina. A última vez que os Estados Unidos invadiram um país latino-americano foi em 1989, no Panamá, quando sequestraram o então presidente Manuel Noriega, acusando-o de narcotráfico.

Assim como fizeram com Noriega, os Estados Unidos acusam Maduro de liderar um suposto cartel venezuelano chamado De Los Soles, sem apresentar provas. Especialistas em tráfico internacional de drogas questionam a existência do cartel.

O governo de Donald Trump oferecia uma recompensa de US$ 50 milhões por informações que levassem à prisão de Maduro.

Para críticos, a ação é uma medida geopolítica para afastar a Venezuela de adversários globais dos Estados Unidos, como China e Rússia, além de exercer maior controle sobre o petróleo do país, que é dono das maiores reservas de óleo comprovadas do planeta.

 

Relacionadas
Delcy Rodríguez em Caracas 10/3/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Forças Armadas da Venezuela reconhecem vice como presidente interina
DEA agents operate outside a helipad, before Venezuela's President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores arrive in custody from a helicopter before their scheduled court appearance at Manhattan federal court, at the Downtown Manhattan Heliport in New York City, U.S. January 3, 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Em comunicado, Brasil e mais cinco países condenam ataque à Venezuela
The Obelisk is illuminated with the colours of the Venezuelan flag as people celebrate following a U.S. strike on Venezuela, where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, in Buenos Aires, Argentina, January 3, 2026. REUTERS/Mariana Nedelcu
Venezuelanos no exterior reagem a ataque dos EUA e queda de Maduro
Edição:
Denise Griesinger
invasão Venezuela Nicolás Maduro EUA Vladimir Padrino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Início simbólico do Projeto Botinho 2015 promovido pelo Corpo de Bombeiros.Trata-se de uma colônia de férias que tem como objetivo promover a integração social entre jovens de todo estado (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Geral Bombeiros do RJ abrem 5 mil vagas para o Projeto Botinho 2026
dom, 04/01/2026 - 16:30
U.S. President Donald Trump points as U.S. Secretary of State Marco Rubio looks on during a press conference following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, from Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump ameaça vice venezuelana e diz que ela pode "pagar preço maior"
dom, 04/01/2026 - 16:20
Matheus Cunha celebra gol do Manchester United 4/1/2026 Action Images via Reuters/Craig Brough
Esportes Matheus Cunha arranca empate do Manchester United com Leeds em 1 a 1
dom, 04/01/2026 - 15:51
Brasília (DF), 04/01/2026 - VIDEO SHOWS: BURNT MARKET AND SHOPS / SOUNDBITE FROM VICTIM WHO LOST CHILDREN / STILL PHOTOS OF MASS GRAVES AND FAMILIES AT BURIAL SITE SHOWS: NIGER, NIGERIA (JANUARY 4, 2026) (REUTERS - Access All) Frame Reuters/Proibida reodução
Internacional Ataque a mercado deixa ao menos 30 mortos na Nigéria, diz polícia
dom, 04/01/2026 - 15:50
Venezuela’s President Nicolas Maduro, his wife Cilia Flores, Defence Minister Vladimir Padrino Lopez and Vice President Delcy Rodriguez attend a year-end salutation to military forces in La Guaira, Venezuela December 28, 2025. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
Internacional Equipe de segurança de Maduro foi morta a sangue frio, diz ministro
dom, 04/01/2026 - 15:49
Delcy Rodríguez em Caracas 10/3/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Forças Armadas da Venezuela reconhecem vice como presidente interina
dom, 04/01/2026 - 15:43
Ver mais seta para baixo