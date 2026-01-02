Internacional
Terremoto de magnitude 6,3 atinge o sul do México
Tremor ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros
Reuters
Publicado em 02/01/2026 - 12:34
Cidade do México
Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu o estado de Guerrero, no sul do México, nesta sexta-feira (2), informou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ).
O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros (km), segundo o GFZ.
Não houve registro imediato de danos graves em Guerrero, disse a presidente do México, Claudia Sheinbaum, no X, após falar com a governadora do estado.
Ela acrescentou que nenhum dano foi registrado na capital, Cidade do México.
Sheinbaum estava falando em sua coletiva de imprensa matinal quando os alarmes de terremoto soaram, e a presidente se retirou calmamente ao lado dos jornalistas.
(Reportagem da Redação da Cidade do México e Nilutpal Timsina em Bengaluru)
