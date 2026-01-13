logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Espanha apreende cocaína a bordo de navio que fez escala no Brasil

É a maior apreensão de drogas feita pelo país em alto-mar
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/01/2026 - 10:48
Brasília
13/01/2026 - Um navio mercante foi interceptado no Oceano Atlântico enquanto escondia quase 10 toneladas de cocaína em meio a uma carga de sal. Foto: Polícia Nacional da Espanha
© Polícia Nacional da Espanha

Agentes da Polícia Nacional da Espanha apreenderam a cerca de 10 toneladas de cocaína escondidas a bordo de um navio que navegava em águas internacionais, com destino à Europa, após fazer escala em portos brasileiros.

Segundo a Polícia Nacional espanhola, a ação contou com a colaboração da Polícia Federal (PF) brasileira; da Agência Antidrogas (DEA) dos Estados Unidos (EUA) e de autoridades da França e de Portugal, resultando na maior apreensão de drogas já realizada pela Espanha em alto-mar.

A PF confirmou, em nota, a participação no que classificou como “operação internacional de combate ao tráfico transnacional de drogas”, levada a cabo entre os dias 6 e 7 de janeiro, próximo ao arquipélago das Canárias.

De acordo com o Ministério do Interior da Espanha, 13 tripulantes do navio (cujo nome e procedência não foram informados) foram detidos pelos agentes do Grupo de Operações Especiais da Polícia Nacional que interceptaram a embarcação.

A operação, batizada de Maré Branca, foi resultado de investigação coordenada pela Procuradoria Especial Antidrogas do Tribunal Superior Nacional da Espanha, que apontou que o navio mercante estaria sendo usado por uma “organização multinacional” para transportar “enormes quantidades” de cocaína da América do Sul para a Europa.

As quase dez toneladas de cocaína apreendida estavam embaladas em 294 pacotes escondidos entre a carga de toneladas de sal que o navio transportava licitamente para a Europa. Já retido, o navio ficou sem combustível e, após quase 12 horas parado, teve que ser rebocado até o arquipélago canário por embarcações da Sociedade de Salvamento e Segurança Marítima (Sasemar) da Espanha.

Para a PF, o resultado da operação evidenciou a importância das forças de segurança internacionais atuarem de forma integrada no enfrentamento às organizações criminosas transnacionais. “Os procedimentos legais serão conduzidos na Espanha, enquanto a Polícia Federal brasileira acompanha as investigações, mantendo o intercâmbio de informações e o apoio às ações de repressão ao crime organizado transnacional”, informou a corporação.

Relacionadas
U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at their annual issues conference retreat, at the Kennedy Center, renamed the Trump-Kennedy Center by the Trump-appointed board of directors, in Washington, D.C., U.S., January 6, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
Trump diz que EUA atacarão cartéis de droga por terra
São Paulo (SP), 24/06/2024 - Prefeitura e governo instalam grades na Cracolândia e delimitam espaço de usuários de drogas. Gradil foi colocado na Rua dos Protestantes na terça-feira (18). Um dos objetivos das gestões é liberar parte da via para o trânsito de carros de segurança e de saúde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Um em cada cinco brasileiros já usou drogas ilícitas, aponta estudo
Presidente dos EUA, Donald Trump 09/10/2025 REUTERS/Nathan Howard
Trump: não é preciso declaração de guerra contra cartéis de drogas
Edição:
Graça Adjuto
navio Cocaína Apreensão Espanha brasil operação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bola oficial da Copa do Mundo de 2026 na Cidade do México 03/10/2025 REUTERS/Luis Cortes
Esportes EUA investem em tecnologia contra drones para proteger locais da Copa
ter, 13/01/2026 - 11:29
São Paulo (SP) - 10/01/2026 - Groenlândia diz que deve ser defendida pela Otan e rejeita qualquer aquisição pelos EUA REUTERS/Yves Herman/Proibida reprodução
Internacional Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Vance e Rubio nesta quarta
ter, 13/01/2026 - 11:18
13/01/2026 - Governo reconhece filhos de Vladimir Herzog como anistiados políticos - Ivo e André Herzog no ato inter-religioso “50 Anos Por Vlado” – Foto: Scarlett Rocha/IVH
Política Filhos de Vladimir Herzog são reconhecidos como anistiados políticos
ter, 13/01/2026 - 11:03
13/01/2026 - Um navio mercante foi interceptado no Oceano Atlântico enquanto escondia quase 10 toneladas de cocaína em meio a uma carga de sal. Foto: Polícia Nacional da Espanha
Internacional Espanha apreende cocaína a bordo de navio que fez escala no Brasil
ter, 13/01/2026 - 10:48
Tratores estacionados na Porte d'Auteuil, enquanto agricultores franceses protestam em Paris, França, em 8 de janeiro de 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Internacional Agricultores franceses fazem novo protesto contra acordo Mercosul-UE
ter, 13/01/2026 - 09:48
Brasília (DF), 22/02/2024, Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Overclean
ter, 13/01/2026 - 09:00
Ver mais seta para baixo