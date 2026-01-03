Espanha diz que não reconhecerá intervenção dos EUA na Venezuela

A Espanha não reconhecerá uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela que viole o direito internacional, disse o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, neste sábado (3), depois que as forças dos EUA capturaram o presidente venezuelano Nicolás Maduro em uma operação noturna.

"A Espanha não reconheceu o regime de Maduro. Mas tampouco reconhecerá uma intervenção que viole o direito internacional e empurre a região para um horizonte de incerteza e beligerância", escreveu Sánchez no X (antigo Twitter), depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos administrariam o país sul-americano até que uma transição "segura" fosse concluída.

Sánchez também pediu a todas as partes que "pensem na população civil, respeitem a Carta das Nações Unidas e articulem uma transição justa e dialogada".