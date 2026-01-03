logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Espanha diz que não reconhecerá intervenção dos EUA na Venezuela

Primeiro-ministro pede que carta da ONU seja respeitada
Agência Reuters
Publicado em 03/01/2026 - 16:59
Madri
Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez 06/10/2023 REUTERS/Jon Nazca
© Reuters
Reuters

A Espanha não reconhecerá uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela que viole o direito internacional, disse o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, neste sábado (3), depois que as forças dos EUA capturaram o presidente venezuelano Nicolás Maduro em uma operação noturna.

"A Espanha não reconheceu o regime de Maduro. Mas tampouco reconhecerá uma intervenção que viole o direito internacional e empurre a região para um horizonte de incerteza e beligerância", escreveu Sánchez no X (antigo Twitter), depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos administrariam o país sul-americano até que uma transição "segura" fosse concluída.

Sánchez também pediu a todas as partes que "pensem na população civil, respeitem a Carta das Nações Unidas e articulem uma transição justa e dialogada".

Relacionadas
General Dan Caine, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, U.S. President Donald Trump and Secretary of Defense Pete Hegseth attend a press conference following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, from Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Invasão militar na Venezuela partiu de 20 bases e usou 150 aeronaves
Brasília (DF), 03/01/2026 - Capa do The New York Time. Print The New York Time
Ataque de Trump à Venezuela é ilegal e imprudente, diz New York Times
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Trump diz que EUA vão administrar Venezuela até "transição segura"
Espanha venezuela Estados Unidos Trump maduro crise
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
Saúde Intoxicação por metanol no interior da Bahia deixa um morto
sab, 03/01/2026 - 17:32
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Internacional Vice-presidente da Venezuela diz que país não será colônia dos EUA
sab, 03/01/2026 - 17:31
Rio de Janeiro (RJ), 02/01/2026 - Orquestra Sinfônia da Bahia durante especial Gal Costa. Frame: TV Brasil
Cultura TV Brasil exibe show em homenagem a Gal Costa neste sábado
sab, 03/01/2026 - 17:28
Prédio do Congresso dos EUA em Washington 18/11/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Parlamentares democratas dizem que foram enganados sobre Venezuela
sab, 03/01/2026 - 17:19
Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez 06/10/2023 REUTERS/Jon Nazca
Internacional Espanha diz que não reconhecerá intervenção dos EUA na Venezuela
sab, 03/01/2026 - 16:59
General Dan Caine, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, U.S. President Donald Trump and Secretary of Defense Pete Hegseth attend a press conference following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, from Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Invasão militar na Venezuela partiu de 20 bases e usou 150 aeronaves
sab, 03/01/2026 - 16:54
Ver mais seta para baixo