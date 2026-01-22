logo ebc
Espanha pede Exército da UE em meio à disputa sobre Groenlândia

Ideia é avançar na criação de defesa conjunta para o bloco
Victoria Waldersee - Repórter da Reuters*
Publicado em 22/01/2026 - 09:38
Zurique
Bandeiras da União Europeia na sede da Comissão Europeia em Bruxelas, Bélgica.
© Reuters/Yves Herman/Dire/Proibida reprodução
Reuters

A Espanha está pedindo que a União Europeia (UE) avance na criação de um Exército conjunto para o bloco como medida de dissuasão, disse o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, antes de um dia de reuniões do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

A região deve se concentrar primeiramente em reunir seus ativos tangíveis para integrar adequadamente o setor de defesa e, em seguida, mobilizar uma coalizão de pessoas dispostas a isso, afirmou o ministro. 

A preocupação sobre se os cidadãos europeus estariam dispostos a se reunir militarmente é um "debate legítimo", mas a chance de reunir uma massa crítica era maior como um bloco do que em nível nacional, disse Albares, 

"Um esforço conjunto seria mais eficiente do que 27 exércitos nacionais separados".

Os comentários foram feitos antes de uma reunião de emergência entre os líderes da UE nesta quinta-feira (22) em Bruxelas, para coordenar uma resposta conjunta às ameaças do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, de comprar ou anexar a Groenlândia. Um porta-voz do conselho confirmou, na noite de ontem, que a reunião será realizada, apesar do anúncio de Trump nas mídias sociais de que ele e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, haviam "formado o arcabouço de um acordo".

Falando após uma reunião em Nova Delhi com seu colega indiano Subrahmanyam Jaishankar, que incluiu conversas sobre laços de defesa mais profundos, o chanceler enfatizou que a intenção de desse Exército não é substituir a Otan, ressaltando a importância da aliança transatlântica.

"Mas precisamos demonstrar que a Europa não é um lugar que se deixará coagir militar ou economicamente", disse Albares.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Bandeiras da União Europeia na sede da Comissão Europeia em Bruxelas, Bélgica.
