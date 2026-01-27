logo ebc
Espanha vai regularizar situação de meio milhão de imigrantes

Medida beneficia quem mora no país há 5 anos, sem antecedente criminal
Agência Lusa
Publicado em 27/01/2026 - 12:12
Madri
Turistas passeiam com suas malas no Bairro Gótico, em Barcelona 24/06/2024 REUTERS/Nacho Doce
© REUTERS/Nacho Doce/Proibida reprodução
Lusa

A Espanha anunciou que vai avançar com um processo extraordinário de regularização da situação legal de estrangeiros que vivem e trabalham no país. A medida dever abranger 500 mil imigrantes, anunciou o Governo, nesta terça-feira (27).

O início do processo foi aprovado pelo Conselho de Ministros e destina-se a estrangeiros que vivem na Espanha há pelo menos cinco meses completados em 31 de dezembro de 2025 ou que tenham pedido proteção internacional às autoridades espanholas até essa mesma data.

Outra condição para os dois casos é que os imigrantes não tenham antecedentes criminais, explicou a ministra com a tutela das migrações, Elma Saiz, em uma coletiva de imprensa em Madrid.

A estimativa é que 500 mil pessoas tenham a situação regularizada com este processo extraordinário, afirmou Elma Saiz.

 

Imigrantes Espanha
