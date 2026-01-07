logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

EUA apreendem dois navios que transportariam petróleo da Venezuela

Segundo os Estados Unidos, embarcações violaram sanções comerciais
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/01/2026 - 14:00
Brasília
Navio petroleiro Bella-1 no Estreito de Cingapura 18/03/2025 Hakon Rimmereid/via REUTERS
© Hakon Rimmereid/via REUTERS/proibida reprodução

A Guarda-Costeira dos Estados Unidos apreendeu dois navios-petroleiros na manhã desta quarta-feira (7). Segundo autoridades do país, as duas embarcações foram interceptadas em águas internacionais, em cumprimento a um mandado judicial emitido por um tribunal federal estadunidense, por violarem sanções comerciais impostas pelos EUA.

De acordo com a secretária nacional de Segurança Interna, Kristi Noem, os dois navios-tanques atracaram ou estavam a caminho da Venezuela. O Marinera, de bandeira russa, foi alcançado em um ponto do Atlântico Norte que, segundo dados do site de tráfego marinho Marinetraffic, fica na zona econômica exclusiva da Islândia.

Antes registrado com o nome Bella I, o Marinera passou semanas sendo perseguido pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, conforme informou Kristi. “Este petroleiro vinha tentando fugir da Guarda Costeira há semanas, até mesmo mudando sua bandeira e pintando um novo nome no casco, em uma tentativa desesperada e fracassada de escapar”, afirmou a secretária em um texto publicado nas redes sociais.

O segundo navio-tanque, identificado como M/T Sophia, foi apreendido perto do Caribe. De acordo com o Comando Sul dos EUA, “a embarcação interditada estava operando em águas internacionais, realizando atividades ilícitas” e, agora, será escoltada pela Guarda Costeira até os Estados Unidos.

Também nas redes sociais, o secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, reafirmou que o bloqueio à comercialização de petróleo venezuelano “sancionado e ilícito permanece em pleno efeito, em qualquer lugar do mundo”. “Os Estados Unidos continuam a impor o bloqueio contra todos os navios fantasmas que transportam, ilegalmente, petróleo venezuelano para financiar atividades ilícitas, roubando do povo venezuelano. Somente o comércio de energia legítimo e legal – conforme determinado pelos EUA – será permitido”, escreveu.

Segundo a agência de notícias Reuters, o governo russo classificou a apreensão do Marinera como uma violação do direito marítimo internacional. “De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, a liberdade de navegação se aplica em alto-mar, e nenhum Estado tem o direito de usar a força contra navios devidamente registrados nas jurisdições de outros Estados”, informou o Ministério dos Transportes, assegurando que as autoridades russas perderam o contato com o navio após abordagem das forças dos EUA.

Relacionadas
Date: October 3, 2025 Place: Washington, DC OAS; OEA; Organizacion de los Estados Americanos; Organization of American States Credit: Juan Manuel Herrera/OAS
EUA na OEA: petróleo da Venezuela não pode ficar na mão de adversários
Venezuela Ambassador to the United Nations Samuel Reinaldo Moncada Acosta speaks as he holds up a news article, during a UN Security Council meeting on U.S. strikes and the capture of Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, at the United Nations headquarters in New York, U.S., January 5, 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Venezuela pede que ONU condene EUA e denuncia interesse no petróleo
Petróleo na Venezuela FILE PHOTO: Crude oil drips from a valve at an oil well operated by Venezuela's state oil company PDVSA, in the oil rich Orinoco belt, near Morichal at the state of Monagas April 16, 2015. Picture taken on April 16, 2015. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo
Venezuela responde por menos de 1% do mercado mundial de petróleo
Edição:
Juliana Andrade
invasão Venezuela Estados Unidos petróleo Nicolás Maduro Donald Trump
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 22/10/2025 - Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e governador do Paraná, Ratinho Júnior, participam da batida do martelo para celebrar a conquista da concessão do canal de acesso aquaviário ao Porto de Paranaguá por 25 anos para o Consórcio Canal Galheta Dragagem, em leilão realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos e ANTAQ na B3. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia B3 realiza 75 leilões em 2025 e alcança marca histórica
qua, 07/01/2026 - 14:08
Navio petroleiro Bella-1 no Estreito de Cingapura 18/03/2025 Hakon Rimmereid/via REUTERS
Internacional EUA apreendem dois navios que transportariam petróleo da Venezuela
qua, 07/01/2026 - 14:00
Brasília (DF), 07/01/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia para anúncio da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS e assinatura de contrato de empréstimo com o Banco do BRICS (NDB) para a implantação do primeiro hospital inteligente do Brasil, em cerimônia no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Governo federal vai construir primeiro hospital inteligente do SUS
qua, 07/01/2026 - 13:58
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Saúde Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina
qua, 07/01/2026 - 13:11
An Air China plane is seen on the snow-covered tarmac at the Paris CDG Terminal 1 of the Paris-Charles de Gaulle Airport, in Roissy-en-France, near Paris, as traffic is disrupted and some flights cancelled due winter weather with snow and cold temperatures on part of the country, France, January 7, 2026. REUTERS/Abdul Saboor
Internacional Tempestade Goretti: nevascas cancelam centenas de voos na Europa
qua, 07/01/2026 - 11:40
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames no hospital após sofrer queda
qua, 07/01/2026 - 11:16
Ver mais seta para baixo