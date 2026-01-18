EUA prepara envio de soldados a Minnesota para conter protestos

Cerca de 1,5 mil militares podem ser deslocados do Alasca

O Pentágono ordenou que cerca de 1,5 mil soldados da ativa no Alasca se preparem para um possível envio a Minnesota, local de grandes protestos contra a iniciativa de deportação do governo dos Estados Unidos, disseram duas autoridades norte-americanas à agência de notícias Reuters neste domingo (18).

O Exército colocou as unidades em preparação para o envio, caso a violência no estado do meio-oeste aumente, disseram as autoridades, embora não esteja claro se alguma delas será enviada.

>> Conheça o ICE: polícia migratória de Trump alvo de protestos nos EUA

O presidente Donald Trump ameaçou, na quinta-feira (15), usar a Lei da Insurreição para enviar forças militares se as autoridades do Estado não impedirem que os manifestantes ataquem os funcionários da imigração.

O descontentamento popular cresceu depois de uma mulher norte-americana, Renee Nicole Good, de 37 anos, ter sido morta por um agente do Serviço de Imigração (ICE).

Mas, se as tropas forem enviadas, não está claro se o governo Trump invocaria a Lei da Insurreição. Mesmo sem invocar a lei, um presidente pode enviar forças da ativa para determinados fins domésticos, como a proteção de propriedades federais, que Trump citou como justificativa para enviar fuzileiros navais a Los Angeles no ano passado.

Além das forças da ativa, o Pentágono também pode tentar mobilizar as recém-criadas forças de resposta rápida da Guarda Nacional para distúrbios civis.

O Pentágono e a Casa Branca não responderam imediatamente às solicitações da Reuters para comentar a ordem, que foi relatada inicialmente pela ABC News.

