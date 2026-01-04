EUA suspendem restrições ao espaço aéreo do Caribe

Americanos atacaram a Venezuela na madrugada de sábado

Os Estados Unidos informaram às companhias aéreas que as restrições no espaço aéreo do Caribe expiraram às 2h (horário de Brasília) desde domingo (4) e que os voos poderiam ser retomados à medida que os horários fossem rapidamente atualizados, disse o secretário de Transportes Sean Duffy.

Os comentários na rede social X foram depois do cancelamento de centenas de voos por grandes companhias aéreas, após o ataque americano à Venezuela e a captura de seu presidente, Nicolás Maduro, na madrugada de sábado.

As companhias aéreas United Airlines, American Airlines, Spirit e Delta estavam se preparando para retomar os voos para o Caribe neste domingo.

No entanto, mesmo após a remoção das restrições, as empresas precisarão de vários dias para restaurar as operações normais, disse o analista de companhias aéreas Robert Mann.

Várias companhias aéreas europeias e sul-americanas também cancelaram voos.

