EUA suspendem restrições ao espaço aéreo do Caribe
Os Estados Unidos informaram às companhias aéreas que as restrições no espaço aéreo do Caribe expiraram às 2h (horário de Brasília) desde domingo (4) e que os voos poderiam ser retomados à medida que os horários fossem rapidamente atualizados, disse o secretário de Transportes Sean Duffy.
Os comentários na rede social X foram depois do cancelamento de centenas de voos por grandes companhias aéreas, após o ataque americano à Venezuela e a captura de seu presidente, Nicolás Maduro, na madrugada de sábado.
As companhias aéreas United Airlines, American Airlines, Spirit e Delta estavam se preparando para retomar os voos para o Caribe neste domingo.
No entanto, mesmo após a remoção das restrições, as empresas precisarão de vários dias para restaurar as operações normais, disse o analista de companhias aéreas Robert Mann.
Várias companhias aéreas europeias e sul-americanas também cancelaram voos.
