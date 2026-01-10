EUA têm mais de mil manifestações contra a morte de Renee Good

Os manifestantes exigem o fim das ações em grande escala de agentes dos serviços de imigração e alfândega (ICE) ordenadas pelo presidente Donald Trump, principalmente em cidades lideradas pelo partido democrata.

Grupos de defesa das liberdades civis convocaram para este sábado (10) mais de mil manifestações nos Estados Unidos para contestar a morte da ativista Renee Good causada por um agente de imigração na cidade de Minneapolis, estado de Minnesota. Os manifestantes pedem ainda que o ICE seja fechado "de vez".



Na quarta-feira (7), um agente do ICE atirou contra Renee, uma cidadã norte-americana de 37 anos que estava desarmada no interior do seu veículo. O disparo aconteceu depois de a mulher ter alegadamente recusado obedecer às ordens do agente, identificado como Jonathan Ross. Renee Good, que tinha três filhos - um dos quais tinha ido deixar na escola momentos antes -, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O episódio ocorreu durante operação de imigração integrada na campanha da Administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Minneapolis.



Esta cidade do Estado do Minnesota estava no centro das atenções do ICE depois de cerca de dois mil agentes federais terem sido enviados para lá, para "a maior ação” do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, segundo a entidade.



O governador do Minnesota, o democrata Tim Walz, condenou a mobilização como um exemplo "imprudente" de "governo ao estilo de um reality show".

O tiroteio tem levado, nos últimos dias, milhares de manifestantes às ruas das cidades norte-americanas, sob o lema “ICE Out For Good” (“Acabem com o ICE de vez”).

Vídeos do incidente aumentam indignação

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e outros funcionários da Administração Trump afirmaram que Renee Good estava "impedindo" e "perseguindo" os agentes do ICE durante a operação e que o agente abriu fogo em legítima defesa quando a mulher tentou atropelá-lo num "ato de terrorismo doméstico".



No entanto, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, afirmou que o vídeo captado por uma cidadã no local contradiz a "narrativa de lixo" do Governo Federal, pois mostra que o agente não estava no trajeto do carro de Renee Good quando ela arranca e o homem dispara.

As autoridades policiais do Minnesota e do condado de Hennepin disseram na sexta-feira (9) que abriram uma investigação criminal sobre o incidente, à margem da investigação federal liderada pelo FBI.



Renee Good foi morta a poucos quarteirões do local onde George Floyd morreu, também através da ação da polícia, em maio de 2020, originando uma série de manifestações por justiça racial que despertaram novamente o lema "Black Lives Matter".

