Internacional

EUA: tempestade deixa 670 mil sem energia e cancela milhares de voos

Previsão é de neve, granizo e chuva congelante a partir deste domingo
Phil Stewart e Lewis Krauskopf - Repórteres da Reuters
Publicado em 25/01/2026 - 14:02
Washington
Caminhão remove neve das ruas em Washington 25/01/2026 Reuters/Jonathan Ernst
Mais de 670 mil pessoas nos Estados Unidos ficaram sem eletricidade e quase 10 mil voos foram cancelados neste domingo (25), antes de uma tempestade de inverno que ameaça paralisar os estados do leste com uma forte nevasca.

Os meteorologistas disseram que neve, granizo, chuva congelante e temperaturas perigosamente baixas varreriam os dois terços do leste do país neste domingo e durante a semana.

Chamando as tempestades de "históricas", o presidente dos EUA, Donald Trump, aprovou no sábado as declarações federais de desastre emergencial na Carolina do Sul, Virgínia, Tennessee, Geórgia, Carolina do Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e Virgínia Ocidental.

"Continuaremos a monitorar e a manter contato com todos os Estados no caminho dessa tempestade. Fiquem seguros e aquecidos", escreveu Trump em uma postagem no Truth Social.

Dezessete Estados e o Distrito de Columbia declararam emergências climáticas, informou o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, na sigla em inglês).

A secretária do DHS, Kristi Noem, em uma coletiva de imprensa no sábado, alertou os norte-americanos a tomarem precauções.

"Vai estar muito, muito frio", disse Noem. "Portanto, incentivamos todos a estocar combustível, estocar alimentos, e vamos superar isso juntos."

"Temos equipes de serviços públicos que estão trabalhando para restaurar a energia o mais rápido possível", acrescentou Noem.

O número de interrupções de energia continuou a aumentar. Na manhã deste domingo, mais de 670 mil clientes dos EUA estavam sem eletricidade, de acordo com o site PowerOutage.US, com mais de 100 mil em Mississippi, Texas, Tennessee e Louisiana. Outros Estados afetados foram Kentucky, Geórgia, Virgínia e Novo México.

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou sobre uma tempestade de inverno excepcionalmente expansiva e de longa duração que traria um acúmulo de gelo pesado e generalizado no sudeste, onde "impactos incapacitantes a catastróficos localmente" podem ser esperados.

Os meteorologistas previram temperaturas frias recordes e ventos gelados perigosos descendo ainda mais para a região das Grandes Planícies até segunda-feira.

Mais de 9.990 voos dos EUA programados para domingo foram cancelados, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware. Mais de 4 mil voos foram cancelados no sábado.

As principais companhias aéreas dos EUA alertaram os passageiros para ficarem atentos a mudanças bruscas e cancelamentos de voos.

No sábado, os operadores da rede elétrica dos EUA intensificaram as precauções para evitar apagões rotativos.

meteorologia EUA Mudanças Climáticas
