EUA trabalharão com Venezuela se país tomar decisões certas, diz Rubio

Secretário de estados dos EUA concedeu entrevista neste domingo
Andreia Martins – repórter da RTP
Publicado em 04/01/2026 - 14:20
Washington
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, garantiu, neste domingo (4) que seu país está disposto a trabalhar com as autoridades venezuelanas, mas só se estas "tomarem as decisões certas".

Rubio considerou também que é "prematuro" falar em eleições no país, mas ressaltou que o que mais importa é garantir a “segurança, o bem-estar e a prosperidade” dos EUA.

Um dia após a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, Washington alerta que só irá colaborar com as autoridades do país sob determinadas condições.

“Se não tomarem as decisões certas, os Estados Unidos manterão muitas alavancas de influência para garantir a proteção dos nossos interesses, incluindo o embargo petrolífero”, adiantou o secretário de Estado em entrevista à emissora de televisão CBS.

No sábado (3), após a captura de Nicolás Maduro por tropas norte-americanas, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos assumiriam o “controle” do país até que fosse assegurada uma transição pacífica.

Na entrevista deste domingo à televisão norte-americana, no entanto, Rubio afirmou que os Estados Unidos apenas detêm um embargo petrolífero, o que “permite exercer uma influência considerável sobre o que vai acontecer a seguir”.

Até ao momento, não há qualquer plano de ocupação da Venezuela, mas “o presidente mantém sempre uma opção de decisão sobre qualquer assunto”.

"[Trump] tem certamente a capacidade e o direito, de acordo com a Constituição dos Estados Unidos, de agir contra ameaças iminentes e urgentes ao país", acrescentou o secretário de Estado norte-americano. 

Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos no sábado e chegou ainda no mesmo dia a um centro de detenção na cidade de Nova York. Ele enfrenta agora acusações relacionadas com narcoterrorismo.

Eleições

Questionado sobre a futura liderança da Venezuela depois do Supremo Tribunal do país ter designado Delcy Rodriguez como presidente interina, Marco Rubio adiantou que Washington vai avaliar as ações que se seguem e “ver o que acontece”.

Nicolás Maduro “era alguém com quem não se podia trabalhar” e que “não respeitava os seus acordos”, disse o chefe da diplomacia norte-americana.

Questionado sobre futuras eleições na Venezuela, o secretário de Estado considerou que esse cenário é “prematuro neste momento”.

“Valorizamos as eleições e a democracia, mas o que mais importa para nós é a segurança, o bem-estar e a prosperidade dos Estados Unidos”, asseverou.

