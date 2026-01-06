Europa deve sofrer caos em viagens com onda de frio e neve

Mais voos serão cancelados, os trens chegarão atrasados e as estradas ficarão bloqueadas pela neve em toda a Europa nos próximos dias, com a previsão de que a onda de frio se agrave, trazendo uma nevasca ainda mais forte após vários dias de desorganização nas viagens.

Autoridades da Holanda disseram às pessoas para planejarem ficar em casa, se possível, na quarta-feira, com uma nova nevasca prevista para chegar durante a noite.

O ministro dos Transportes da França, Philippe Tabarot, disse nesta terça-feira que as companhias aéreas já haviam recebido ordens para cancelar pelo menos 40% dos voos no principal aeroporto de Paris, o Charles de Gaulle, na manhã seguinte, e um quarto dos voos no menor Orly.

O transporte público na região de Paris provavelmente também será prejudicado pela neve, acrescentou ele.

Com a previsão de novas nevascas, a companhia aérea holandesa KLM informou que cancelou 600 voos de forma preventiva na quarta-feira para evitar cancelamentos de última hora que poderiam deixar os passageiros presos no aeroporto de Schiphol, um dos principais centros de conexões da Europa.

A KLM já havia cancelado 400 voos em Schiphol nesta terça-feira e disse aos viajantes cujos voos haviam sido cancelados que ficassem longe do aeroporto para evitar a superlotação.

"Há anos não experimentávamos condições climáticas tão extremas", disse a porta-voz Anoesjka Aspeslagh.

Aniversário em trânsito

Presa em Schiphol, Simiao Sun disse que temia passar seu aniversário de 40 anos em trânsito. Ela foi informada de que teria que esperar três dias por um voo remarcado para o Reino Unido, onde mora.

"Meu filho faltaria à escola e nós dois faltaríamos ao trabalho, por isso estou na fila aqui... na esperança de conseguir um voo um pouco mais cedo."

A KLM disse que estava oferecendo voos alternativos sempre que possível e fazendo de tudo para ajudar os viajantes, mas estava "sobrecarregada de consultas".

Além disso, todos os serviços ferroviários domésticos na Holanda foram suspensos na madrugada desta terça-feira, depois que uma falha de TI atingiu a rede ferroviária.

Os trens começaram a circular em algumas partes do país no início da manhã, mas os problemas persistiram em torno de Amsterdã, com os serviços de alta velocidade do Eurostar de Amsterdã para Paris cancelados ou atrasados.

As estradas na França estavam sendo liberadas gradualmente nesta terça-feira, depois que a neve causou acidentes graves em todo o país, matando pelo menos cinco pessoas, de acordo com a estação de notícias BFMTV.

O tráfego na área de Paris atingiu um recorde de 1.000 quilômetros de congestionamentos na noite de segunda-feira.

Neve em grande parte da Europa

Na Alemanha, as temperaturas caíram bem abaixo de 10 graus Celsius negativos no sul e no leste na madrugada desta terça-feira. Grande parte do país estava coberta de neve.

No Reino Unido, o Serviço Meteorológico disse que os riscos do clima de inverno poderiam continuar durante a semana na maior parte do país. As temperaturas durante a madrugada desta terça-feira caíram para -12,5 graus Celsius em Marham, Norfolk, no leste da Inglaterra, marcando a noite mais fria do inverno até agora.

A neve e a chuva fortes também causaram estragos nos Bálcãs Ocidentais, fechando estradas, cortando a energia e causando inundações nos rios. Uma mulher morreu na capital da Bósnia, Sarajevo, na segunda-feira, depois que uma árvore sobrecarregada de neve molhada caiu sobre ela.

* Reportagem de Bart Meijer em Amsterdã, Inti Landauro em Bruxelas, Louise Rasmussen em Paris, Thomas Seythal em Berlim e Daria Sito-Sucic em Sarajevo

