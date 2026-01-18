Europeus ameaçados por EUA dizem que continuarão unidos por soberania

Os oito países europeus ameaçados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por sua oposição ao controle norte-americano sobre a Groenlândia, defenderam neste domingo (18) que vão continuar unidos na defesa de sua soberania.

"Continuaremos unidos e coordenados na nossa resposta. Estamos comprometidos em defender a nossa soberania", anunciaram Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Suécia e Reino Unido, por meio de um comunicado conjunto divulgado neste domingo, acrescentando que estão "comprometidos em fortalecer a segurança no Ártico".

Juntamente com a Eslovénia, esses países enviaram militares para a Groenlândia, mas defenderam que este movimento "não representa nenhuma ameaça para ninguém". O contigente participa de uma missão de reconhecimento, no âmbito do exercício dinamarquês Arctic Endurance, organizado com aliados da Organização Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Com base no processo iniciado na semana passada, estamos prontos para dialogar com base nos princípios da soberania e da integridade territorial, que apoiamos firmemente", lê-se no comunicado.

Os oito países ameaçados pelo presidente norte-americano com aumento de tarifas por terem enviado soldados para a Groenlândia sublinharam ainda que as intimidações "prejudicam as relações transatlânticas e representam um risco de uma espiral descendente perigosa".

Mais tarifas

Donald Trump ameaçou no sábado (17) Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia com a imposição de novas tarifas alfandegárias até que "um acordo seja alcançado para a venda completa e integral da Groenlândia".

Esta sobretaxa de 10%, que recai sobre os países que enviaram soldados para a Groenlândia, entrará em vigor a partir de 1º de fevereiro e poderá subir para 25% em 1º de junho, disse Trump.

O republicano tem reiterado a intenção de os Estados Unidos assumirem o controlo da Groenlândia, "por bem ou por mal".

A Groenlândia é um território autônomo sob soberania da Dinamarca, estrategicamente localizado no Ártico, com uma população de cerca de 50 mil pessoas.