Europeus defendem moderação e respeito à vontade do povo venezuelano

União Europeia divulgou comunicado de 26 países
Kate Abnett - repórter da Reuters*
Publicado em 04/01/2026 - 18:30
Bruxelas
FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium, June 5, 2020. REUTERS/Yves Herman/File Photo
Reuters

Os países da União Europeia pediram neste domingo (4) moderação por parte de todos sobre a Venezuela e disseram que respeitar a vontade do povo venezuelano é a única maneira de restaurar a democracia do país.

"A União Europeia pede calma e moderação por parte de todos os atores, para evitar uma escalada e garantir uma solução pacífica para a crise", disseram os 26 países da UE e a principal diplomata da UE, Kaja Kallas, em um comunicado.

Kaja Kallas em Bruxelas 18/12/2025 REUTERS/Yves Herman
Vice-Presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas. Foto: Reuters/Yves Herman/Proibida reprodução

 

"Respeitar a vontade do povo venezuelano continua sendo a única maneira de a Venezuela restaurar a democracia e resolver a crise atual", acrescentou a nota.

O único país que não assinou a declaração foi a Hungria, que é governada pelo primeiro-ministro de extrema-direita Viktor Orbán, aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os Estados Unidos realizaram ataques militares contra a Venezuela na madrugada de sábado (3) para derrubar o presidente Nicolás Maduro, que foi retirado à força do território Venezuelano e levado para Nova York, onde está preso.

Com a ausência de Maduro, a vice-presidente Delcy Rodriguez assumiu a presidência interina, com reconhecimento da Justiça e das forças armadas.

O governo dos Estados Unidos, no entanto afirma que vai administrar a Venezuela até que possa fazer uma transição para um novo governo. Em entrevista concedida neste domingo, Trump ameaçou a presidente interina, afirmando que ela poderá pagar um preço maior que Maduro caso não atenda aos interesses estadunidenses.

Na mesma entrevista, o presidente dos Estados Unidos disse que pode intervir em mais países e voltou a declarar que seu país quer o controle da Groenlândia. A ilha na América do Norte faz parte do território da Dinamarca, país europeu que é membro da Organização Tratado do Atlântico Norte, aliança liderada pelos americanos.

