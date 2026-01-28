logo ebc
Ex-primeira-dama sul-coreana é condenada a 20 meses de prisão

Sentença foi aplicada a Kim Keon-hee por corrupção
Lusa*
Publicado em 28/01/2026 - 08:32
Seul
A ex-primeira-dama da Coreia do Sul, Kim Keon Hee, chega ao gabinete do promotor especial em Seul, Coreia do Sul 06/08/2025 Reuters/Kim Hong-Ji/Proibida reprodução
© REUTERS/Kim Hong-Ji/Proibida reprodução
Lusa

Um tribunal sul-coreano condenou hoje (28) a ex-primeira-dama do país Kim Keon-hee a 20 meses de prisão por corrupção, após a prisão do marido por atos relacionados com a declaração da lei marcial em 2024.

"A arguida é condenada a um ano e oito meses de prisão" por esse primeiro crime, declarou o juiz Woo In-sung, do tribunal do distrito central de Seul.

Kim Keon-hee foi, no entanto, absolvida das acusações de manipulação do mercado de ações e violação das leis de financiamento de campanhas eleitorais.

A acusação tinha pedido 15 anos de prisão para Kim por corrupção e fraude.

Os escândalos em torno de Kim, de 53 anos, marcaram fortemente a presidência do marido, o conservador Yoon Suk-yeol, destituído após breve declaração de lei marcial no final de 2024, que aguarda na prisão a conclusão de vários julgamentos, um dos quais pode terminar com uma condenação à morte.

Kim Keon-hee, também detida, era acusada de manipulação do mercado acionista, interferência eleitoral, ter aceitado presentes luxuosos da Igreja da Unificação, mais conhecida como seita Moon, e cerca de 170 mil euros em subornos de empresários e políticos.

Durante as alegações em dezembro, a acusação afirmou que Kim se "colocou acima da lei", que cometeu "abusos de poder" e que tinha colaborado com a seita, violando "o princípio constitucional da separação entre religião e Estado".

A ex-primeira-dama alegou inocência e considerou as acusações "profundamente injustas", embora também tenha pedido desculpa por "ter causado problemas, apesar de ser uma pessoa sem importância".

"Quando reflito sobre o meu papel e as responsabilidades que me foram confiadas, parece-me óbvio que cometi muitos erros", reconheceu no final do julgamento.

Yoon Suk-yeol vetou três tentativas do Parlamento sul-coreano de abrir uma investigação contra a esposa, a última das quais em novembro de 2024, uma semana antes de decretar a lei marcial.

O fim do julgamento de Kim Keon-hee ocorre uma semana após a condenação a 23 anos de prisão, oito a mais do que o pedido pela acusação, do ex-primeiro-ministro de Yoon, Han Duck-soo, por cumplicidade no caso da lei marcial.

As investigações relacionadas a Kim resultaram ainda na prisão de Han Hak-ja, líder da Igreja da Unificação, que afirma ter milhões de seguidores em todo o mundo e possui imenso império económico.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

