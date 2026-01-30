logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Família cobra extradição de brasileiro detido pelo ICE nos EUA

Ele mora no país desde 2019 e já tinha autorização para sair do país
Claudia Bojunga - Repórter da TV Brasil
Publicado em 30/01/2026 - 17:03
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 30/01/2026 – Matheus Silveira com sua parceira Hannah Silveira. Foto: Hannah Silveira/Facebook
© Hannah Silveira/Facebook

A família do brasileiro Matheus Silveira, detido pelo ICE, o serviço de imigração e alfândega dos Estados Unidos, aguarda e pede explicações sobre a demora da extradição dele para o Brasil. Segundo a família, ele já tinha autorização para sair dos Estados Unidos, mas está preso desde novembro.

Matheus foi transferido esta semana para um centro de detenção migratória no estado da Lousiana. Segundo a família, nem mesmo a advogada do jovem recebe informações sobre o caso.

“O tratamento é horroroso, é desumano, ele fica lá perdido. A alimentação é péssima, é pouca, a gente têm que pagar pela comida. A ligação é muito cara e não pode ficar ligando porque tem que pagar. O combinado era para ele ir para esse outro centro de detenção próximo ao aeroporto e dois dias depois embarcar”, conta a mãe do Matheus, Luciana Santos de Paula 

Matheus mora nos Estados Unidos desde 2019, e desde 2024 é casado com a americana Hanna Silveira, que é militar e advogada. O jovem foi preso por agentes do ICE, a polícia de imigração, logo depois da última etapa para receber o greencard. Já detido, ele desistiu do processo para conseguir o visto permanente e pediu a saída voluntária do país, mas até hoje não foi atendido.

“Não era para ele estar passando por isso. O juiz determinou a saída dele do país. Se eles não querem ele lá, por que estão prendendo ele lá? É muito cruel isso. A gente não entende isso e ninguém dá uma explicação”, lamenta a mãe. 

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que presta assistência consular ao brasileiro e à família dele.

Relacionadas
Members of law enforcement gather, as tensions rise after federal law enforcement agents were involved in a shooting incident, a week after a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent fatally shot Renee Nicole Good, in north Minneapolis, Minnesota, U.S., January 14, 2026. REUTERS/Leah Millis
Italianos se revoltam com ICE na segurança das Olimpíadas de Inverno
Local de tiroteio envolvendo agentes federais de imigração dos EUA em Minneápolis, no Estado norte-americano de Minnesota 24/01/2026 REUTERS/Tim Evans
Agentes do ICE matam homem durante protesto em Minneapolis, nos EUA
Edição:
Sabrina Craide
brasileiro detido Matheus Silveira ICE política de imigração Estados Unidos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 30/01/2026 – Matheus Silveira com sua parceira Hannah Silveira. Foto: Hannah Silveira/Facebook
Internacional Família cobra extradição de brasileiro detido pelo ICE nos EUA
sex, 30/01/2026 - 17:03
seleção brasileira masculina - Copa América de Futsal 2026
Esportes Brasil enfrenta Peru para avançar à final da Copa América de futsal
sex, 30/01/2026 - 16:54
Projeto IncluArte - Creche Magdalena Arce Daou
Educação Governo federal e Sesi ampliam oferta de cuidotecas no país
sex, 30/01/2026 - 16:18
Brasília (DF) 04/07/2023 Sabatina dos economistas Gabriel Muricca Galípolo e Ailton de Aquino Santos, na comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil.
Justiça Diretor do BC diz à PF que Master tinha só R$ 4 milhões em caixa
sex, 30/01/2026 - 15:42
Sao Paulo (SP), 30/01/2026 - Bombeiros atendem ocorrência de incêndio no Instituto do Coração. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Incêndio atinge o Instituto do Coração, em São Paulo
sex, 30/01/2026 - 15:41
Rio de Janeiro (RJ), 05/11/2025 - TV Brasil estreia novo programa sobre política internacional aos domingos Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Programa Brasil no Mundo, da TV Brasil, debate 1° ano do governo Trump
sex, 30/01/2026 - 14:35
Ver mais seta para baixo