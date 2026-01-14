logo ebc
FBI faz buscas na casa de jornalista do Washington Post, diz NY Times

Natanson cobriu movimento para demissão de funcionários federais
Katharine Jackson - Repórter da Reuters
Publicado em 14/01/2026 - 15:33
Washington
Reuters

Agentes do FBI revistaram a casa de uma repórter do Washington Post nesta quarta-feira (14), quando as autoridades disseram que uma investigação sobre o possível compartilhamento de segredos do governo continua, informou o New York Times, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A repórter alvo da operação, Hannah Natanson, cobriu a campanha do presidente dos EUA, Donald Trump, para demitir centenas de milhares de funcionários federais e transferir os funcionários restantes para a implementação de uma agenda pró-governo.

Em dezembro, Natanson escreveu um artigo sobre a experiência pessoal dela nesta cobertura, intitulado "I am The Post’s ‘federal government whisperer.’ It’s been brutal" ("Sou a 'reveladora de segredos do governo federal' do Post. Tem sido brutal", em tradução livre). No artigo, ela relatou o ritmo implacável de ligações e mensagens que recebeu de ex e atuais funcionários federais frustrados com as mudanças.

O Washington Post, o FBI e o Departamento de Justiça dos EUA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Natanson não pôde ser contatada imediatamente para comentar o assunto.

