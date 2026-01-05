logo ebc
Filho de Nicolás Maduro pede mobilização para libertação do pai

Ex-presidente se apresenta nesta segunda (5) a tribunal em Nova York
RTP*
Publicado em 05/01/2026 - 09:12
Caracas
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O filho do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, sequestrado pelos Estados Unidos (EUA) no sábado (3), apelou hoje (5) à população para se mobilizar contra o ataque à Venezuela e à prisão do seu pai pelas forças norte-americanas.

"Estamos bem, estamos calmos. Vão nos ver nas ruas, ao lado do povo", disse Nicolás Ernesto Maduro.

Segundo o filho de Maduro, a mobilização popular deve focar em "erguer as bandeiras da dignidade" e rejeitar qualquer percepção de fraqueza.

"Não nos verão fracos", afirmou.

"Vamos erguer as bandeiras do [antigo presidente venezuelano Hugo] Chávez e trabalhar para trazer Nicolás Maduro para casa são e salvo", disse, de acordo com a Rádio Miraflores.

"Estamos firmes. Vamos avançar", destacou, em mensagem dirigida aos membros do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, partido de Maduro) e aos movimentos sociais.

Nicolás Ernesto Maduro convocou a participação nas manifestações organizadas nos últimos dias para denunciar a operação norte-americana na Venezuela.

Os Estados Unidos capturaram no último sábado (3) o líder venezuelano e sua mulher, e anunciaram que vão governar o país até que seja concluída uma transição de poder.

Maduro e sua mulher Cília Flores foram transportados para Nova York, e o ex-presidente comparece nesta segunda (5) a um tribunal em Manhattan.

A vice-presidente, Delcy Rodriguez, assumiu a Presidência interina do país.

