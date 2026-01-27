logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

França: assembleia proíbe redes sociais para menores de 15 anos

Texto recebeu 116 votos a favor e 23 contra, e segue agora ao Senado
Leigh Thomas e Elizabeth Pineau - Repórteres da Reuters*
Publicado em 27/01/2026 - 06:45
Paris
como vídeos e comentários postados na internet podem influenciar os interesses e comportamentos individuais
© Arquivo/EBC
Reuters

A Assembleia Nacional da França aprovou nessa segunda-feira proposta que proíbe o acesso de crianças e jovens menores de 15 anos às redes sociais, em meio a crescentes preocupações sobre bullying online e riscos à saúde mental.

O projeto propõe a proibição do acesso de menores de 15 anos às redes sociais e às "funcionalidades dessas redes incorporadas em plataformas mais amplas, e reflete a crescente preocupação pública com o impacto delas sobre os menores.

O texto foi aprovado por 116 votos a favor e 23 contra, e segue agora ao Senado antes da votação final na Câmara dos Deputados.

O presidente Emmanuel Macron tem apontado a rede social como um dos fatores responsáveis pela violência entre os jovens. Ele está pedindo à França que siga o exemplo da Austrália, primeira nação no mundo a proibir plataformas de mídia social, incluindo Facebook, Snapchat, TikTok e YouTube para menores de 16 anos. A proibição entrou em vigor em dezembro.

A intenção de Macron é que a proibição seja implementada a tempo para o início do próximo ano escolar, em setembro.

"Com essa lei, estamos estabelecendo um limite claro na sociedade e dizendo que a mídia social não é inofensiva", disse a parlamentar de centro Laure Miller à Câmara ao apresentar o projeto.

"Nossos filhos estão lendo menos, dormindo menos e se comparando mais uns com os outros", continuou. "Esta é uma batalha por mentes livres".

A proibição da rede social na Austrália é estudada em países como Reino Unido, Dinamarca, Espanha e Grécia.

O Parlamento Europeu solicitou que a União Europeia estabeleça idades mínimas para as crianças acessarem as redes sociais, embora caiba aos Estados-membros impor limites de idade.

Há amplo apoio político e público na França à restrição do acesso de menores às redes sociais.

A proibição francesa deve exigir que as plataformas bloqueiem o acesso de crianças e adolescentes por meio de mecanismos de verificação de idade em conformidade com a legislação da União Europeia.

A aplicação das proibições, no entanto, pode enfrentar dificuldades. O governo da Austrália reconheceu que a implementação de sua proibição deve sofrer percalços após crianças, alegando ter menos de 16 anos, inundarem os feeds de redes sociais do país se gabando de acessar as plataformas.

A proposta francesa também estende uma proibição já existente direcionada a smartphones em escolas de ensino fundamental e médio para abranger também as escolas de ensino médio.

Uma pesquisa da Harris Interactive em 2024 mostrou que 73% do público apoiavam a proibição do acesso às redes sociais para menores de 15 anos.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Uso contínuo de celular com a cabeça inclinada para baixo pode gerar problemas na cervical.
Proibição de rede social para crianças entra em vigor na Austrália
Uso contínuo de celular com a cabeça inclinada para baixo pode gerar problemas na cervical.
Reino Unido estuda proibição de redes sociais para crianças
Smartphone, celular, em uso.
Nova York exigirá que redes sociais exibam avisos sobre saúde mental
redes sociais França Proibição Jovens menores de 15 anos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
27/01/2026 - Anvisa suspende marcas de sal grosso e pó para decoração usados em alimentos. Madi Comércio e Indústria de Artigos para Festas - Sal Grosso Iodado (Ervas Finas) da marca Globo, fabricado pela Brasisal Alimentos Ltda. Foto: Reprodução Ecommerce/Internet
Saúde Anvisa suspende venda de sal grosso e pó para decoração
ter, 27/01/2026 - 09:15
São Paulo (SP), 28/04/2023 - O motorista de aplicativo Jonas Ferreira fala sobre os prós e contras do trabalho autônomo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Detran de São Paulo tira teste de baliza para exame da CNH
ter, 27/01/2026 - 08:42
People take pictures near the Sydney Opera House, in Circular Quay, during hot weather in Sydney, Australia, January 27, 2026. REUTERS/Flavio Brancaleone
Internacional Austrália: bombeiros ordenam que moradores evacuem centenas de casas
ter, 27/01/2026 - 08:41
Brasília - 01/10/2025 -Reunião de três comissões da Câmara para ouvir a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Direitos Humanos Macaé diz que carta de princípios dos direitos humanos foi "rifada"
ter, 27/01/2026 - 08:02
Brasília (DF), 08/07/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em cerimônia oficial no Palácio da Alvorada. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Índia e UE finalizam acordo comercial histórico, diz primeiro-ministro
ter, 27/01/2026 - 07:47
Brasília (DF), 26/01/2026 - A TV Brasil exibe, nesta terça-feira (27), o confronto entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco-ES pelo Campeonato Capixaba 2026. A partida vai ao ar para todo o país, com sinal gerado pela emissora parceira TVE Espírito Santo, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Arte/Agência Brasil
Esportes TV Brasil transmite duelo entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco ES
ter, 27/01/2026 - 07:28
Ver mais seta para baixo