logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

França pede exercício da Otan na Groenlândia

País diz que está pronto para participar
Elizabeth Pineau, Inti Landauro e Dominique Vidalon - Repórteres da Reuters*
Publicado em 21/01/2026 - 10:54
Paris
São Paulo (SP) - 10/01/2026 - Groenlândia diz que deve ser defendida pela Otan e rejeita qualquer aquisição pelos EUA REUTERS/Yves Herman/Proibida reprodução
© Reuters/Yves Herman/Proibida reprodução
Reuters

A França solicitou um exercício da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Groenlândia e está pronta para contribuir, informou o gabinete do presidente francês Emmanuel Macron nesta quarta-feira (21).

O anúncio do pedido ocorre no momento em que o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, chega a Davos, na Suíça, onde falará no Fórum Econômico Mundial e deverá abordar a questão da Groenlândia, apesar dos protestos europeus no maior desgaste dos laços transatlânticos em décadas.

Em discurso em Davos, nessa terça-feira, Macron disse que a Europa não cederia a valentões nem se intimidaria, em uma crítica contundente à ameaça de Trump de impor tarifas pesadas se a Europa não permitir que ele assuma o controle da Groenlândia.

Os líderes da Otan advertiram que a estratégia de Trump para a Groenlândia pode abalar a aliança. Trump relacionou a Groenlândia à sua raiva por não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Geleira na costa oeste perto de Nuuk, Groenlândia 04/09/2021 REUTERS/Hannibal Hanschke
Trump quer tarifar países europeus contrários à compra da Groenlândia
Protesters take part in a demonstration to show support for Greenland in Copenhagen, Denmark January 17, 2026. REUTERS/Tom Little
Manifestantes se reúnem na Dinamarca e na Groenlândia contra Trump
São Paulo (SP) - 10/01/2026 - Groenlândia diz que deve ser defendida pela Otan e rejeita qualquer aquisição pelos EUA REUTERS/Yves Herman/Proibida reprodução
Alemanha, Suécia e Noruega enviarão tropas para a Groenlândia
França OTAN exercício Groenlândia Emmanuel Macron
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
Justiça Psol aciona STF contra “gratificação faroeste” a policiais que matam
qua, 21/01/2026 - 12:07
Tetsuya Yamagami, suspected of killing former Japanese premier Shinzo Abe, is escorted by police officers as he is taken to prosecutors, at Nara-nishi police station in Nara, western Japan, in this photo taken by Kyodo July 10, 2022. Mandatory credit Kyodo via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN. NO RESALES. NO ARCHIVES
Internacional Japão: assassino de ex-primeiro-ministro é condenado à prisão perpétua
qua, 21/01/2026 - 11:49
Brasília (DF) 21/01/2026 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Fim da escala 6x1 deve aumentar produtividade, diz Boulos
qua, 21/01/2026 - 11:25
São Paulo (SP) - 10/01/2026 - Groenlândia diz que deve ser defendida pela Otan e rejeita qualquer aquisição pelos EUA REUTERS/Yves Herman/Proibida reprodução
Internacional França pede exercício da Otan na Groenlândia
qua, 21/01/2026 - 10:54
Membros do Parlamento Europeu 13/6/2023 - Foto: REUTERS/Yves Herman
Internacional Eurodeputados aprovam moção para contestar acordo UE-Mercosul
qua, 21/01/2026 - 10:15
Navio petroleiro Bella-1 no Estreito de Cingapura 18/03/2025 Hakon Rimmereid/via REUTERS
Internacional Militares dos EUA apreendem outro petroleiro ligado à Venezuela
qua, 21/01/2026 - 09:40
Ver mais seta para baixo