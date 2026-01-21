França pede exercício da Otan na Groenlândia

País diz que está pronto para participar

A França solicitou um exercício da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Groenlândia e está pronta para contribuir, informou o gabinete do presidente francês Emmanuel Macron nesta quarta-feira (21).

O anúncio do pedido ocorre no momento em que o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, chega a Davos, na Suíça, onde falará no Fórum Econômico Mundial e deverá abordar a questão da Groenlândia, apesar dos protestos europeus no maior desgaste dos laços transatlânticos em décadas.

Em discurso em Davos, nessa terça-feira, Macron disse que a Europa não cederia a valentões nem se intimidaria, em uma crítica contundente à ameaça de Trump de impor tarifas pesadas se a Europa não permitir que ele assuma o controle da Groenlândia.

Os líderes da Otan advertiram que a estratégia de Trump para a Groenlândia pode abalar a aliança. Trump relacionou a Groenlândia à sua raiva por não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz.

