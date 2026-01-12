logo ebc
Governo Trump revoga mais de 100.000 vistos, diz Departamento dos EUA

Medida reflete repressão à imigração liderada pela Casa Branca
Daphne Psaledakis - repórter da Reuters
Publicado em 12/01/2026 - 16:15
Washington
Vista do Departamento de Estado em Washington, EUA 11 de julho de 2025 REUTERS/Annabelle Gordon
Reuters

O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira que revogou mais de 100.000 vistos desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo no ano passado, estabelecendo o que afirma ser um novo recorde à medida que implementa sua rigorosa política de imigração.

A extensão das revogações reflete a ampla repressão à imigração iniciada desde quando Trump retornou à Casa Branca, deportando um número sem precedentes de imigrantes, incluindo alguns portadores de vistos válidos. O governo também adotou uma política mais rígida para a concessão de vistos, com uma verificação mais rigorosa de redes sociais e uma ampla triagem.

"O Departamento de Estado já revogou mais de 100.000 vistos, incluindo cerca de 8.000 vistos de estudante e 2.500 vistos especializados para indivíduos que tiveram encontros com a polícia dos EUA por atividades criminosas. Continuaremos a deportar esses bandidos para manter os Estados Unidos seguros", disse o departamento em um post no X.

As quatro principais causas de revogação foram a permanência excessiva no país, dirigir sob influência, agressão e roubo, disse o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Tommy Pigott. As revogações marcaram um aumento de 150% em relação a 2024, acrescentou.

O Departamento de Estado também lançou um Centro de Verificação Contínua com o objetivo de garantir que "todos os estrangeiros em solo norte-americano cumpram nossas leis -- e que os vistos daqueles que representam uma ameaça aos cidadãos norte-americanos sejam rapidamente revogados", disse Pigott.

Em novembro, o Departamento de Estado disse que havia revogado cerca de 80.000 vistos de não imigrantes desde a posse de Trump, em 20 de janeiro de 2025, por infrações que vão desde dirigir sob influência até agressão e roubo.

As diretrizes do Departamento de Estado deste ano ordenam que os diplomatas dos EUA no exterior fiquem atentos a qualquer candidato que Washington possa considerar hostil aos EUA e que tenha um histórico de ativismo político.

Autoridades do governo Trump disseram que portadores de visto de estudante e residentes permanentes legais com "green cards" estão sujeitos à deportação em caso de apoio aos palestinos e críticas à conduta de Israel na guerra em Gaza, chamando suas ações de ameaça à política externa dos EUA e acusando-os de serem pró-Hamas.

