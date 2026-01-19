Grande nome da moda italiana, Valentino morre aos 93 anos
O estilista italiano Valentino Garavani morreu nesta segunda-feira (19), informou a fundação dele.
Geralmente conhecido apenas por seu primeiro nome, Valentino tinha 93 anos e havia se aposentado em 2008.
Fundador da marca homônima, Valentino escalou as alturas da alta costura, criou um império de negócios e introduziu uma nova cor no mundo da moda, o chamado "vermelho Valentino".
"Valentino Garavani faleceu hoje em sua residência romana, cercado por seus entes queridos", disse a fundação no Instagram.
O velório será na quarta-feira (21) e na quinta-feira (22), enquanto o funeral será realizado na sexta-feira (23), em Roma às 11h (horário local), acrescentou a nota.
Valentino foi classificado, ao lado de Giorgio Armani e Karl Lagerfeld, como o último dos grandes estilistas de uma época antes de a moda se tornar um setor global e altamente comercial, administrado tanto por contadores e executivos de marketing quanto pelos costureiros.
Lagerfeld faleceu em 2019, enquanto Armani morreu em setembro de 2025.