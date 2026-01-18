logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Groenlândia agradece resposta de países europeus às tarifas de Trump

União Europeia repudiou proposta dos EUA de compra do país
Reuters
Publicado em 18/01/2026 - 18:44
Conpenhague
Imagen de archivo de edificios en Nuuk, Groenlandia. 14 enero 2026. REUTERS/Marko Djurica
© REUTERS/Marko Djurica/Proibida reprodução

A Groenlândia agradeceu às nações europeias neste domingo (18) por manterem seu apoio à ilha do Ártico, apesar de serem alvo de tarifas punitivas do presidente dos EUA, Donald Trump, que quer anexar o território governado pela Dinamarca.

França, Alemanha, Reino Unido e outros países europeus enviaram esta semana pequenos grupos de militares para a Groenlândia a pedido da Dinamarca, o que levou Trump a ameaçar com tarifas comerciais sobre oito aliados europeus até que os EUA tenham permissão para comprar a ilha.

No sábado, os líderes europeus alertaram sobre uma "perigosa espiral descendente" em relação à ameaça tarifária de Trump, prometendo manter seu apoio à Groenlândia e à soberania da Dinamarca. Os embaixadores dos 27 países da União Europeia se reuniram neste domingo para discutir sua resposta à ameaça tarifária.

"Vivemos em tempos extraordinários que exigem não apenas decência, mas também muita coragem", disse a ministra do gabinete da Groenlândia, Naaja Nathanielsen, responsável pelos negócios, energia e minerais da ilha, em um comunicado.

Trump diz que a Groenlândia é vital para a segurança dos EUA por causa de sua localização estratégica e de seus depósitos minerais, e não descartou o uso da força para tomá-la, aumentando o alarme na Europa com a perspectiva de um confronto direto entre os países da Otan.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

 

mapa da groenlândia 2

Relacionadas
Geleira na costa oeste perto de Nuuk, Groenlândia 04/09/2021 REUTERS/Hannibal Hanschke
Trump quer tarifar países europeus contrários à compra da Groenlândia
São Paulo (SP) - 10/01/2026 - Groenlândia diz que deve ser defendida pela Otan e rejeita qualquer aquisição pelos EUA REUTERS/Yves Herman/Proibida reprodução
Europeus ameaçados por EUA dizem que continuarão unidos por soberania
U.S. President Donald Trump gestures as he makes an impression of a transgender weightlifter during his address to House Republicans at their annual issues conference retreat at the Kennedy Center, renamed the Trump-Kennedy Center by the Trump-appointed board of directors, in Washington, D.C., U.S., January 6, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
EUA querem Groenlândia para barrar China no Ártico, dizem analistas
Edição:
Juliana Cézar Nunes
Groenlândia Trump União Europeia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Imagen de archivo de edificios en Nuuk, Groenlandia. 14 enero 2026. REUTERS/Marko Djurica
Internacional Groenlândia agradece resposta de países europeus às tarifas de Trump
dom, 18/01/2026 - 18:44
Brasília (DF), 23/01/2025 - Atores Rodrigo Santoro e Denise Weinberg em cena de 'O último azul'. Foto: Guilhermo Garza/Desvia
Cultura Streaming Tela Brasil tem lançamento previsto para este trimestre
dom, 18/01/2026 - 18:40
People stand among charred and heavily damaged properties in Concepcion, Chile, in the aftermath of a forest fire in the Biobio region, where, according to local media, multiple wildfires prompted emergency evacuations, January 18, 2026. REUTERS/Juan Gonzalez
Internacional Chile declara estado de catástrofe por incêndios com 16 mortos
dom, 18/01/2026 - 18:05
Marcus D'Almeida (Brasil), na semifinal do individual do arco recurvo no tiro com arco dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. Local: Villa Maria del Triunfo, em Lima (Peru). Data: 11.08.2019.
Esportes Marcus D'Almeida é bronze em etapa do mundial de tiro com arco indoor
dom, 18/01/2026 - 17:25
Botucatu (SP), 18/01/2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, iniciou a vacinação contra a dengue com a primeira vacina 100% nacional, de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Foto: Walterson Rosa/MS
Saúde SUS vai vacinar profissionais de saúde contra dengue em fevereiro
dom, 18/01/2026 - 17:10
People march during a protest against increased immigration enforcement, after the fatal shooting of Renee Nicole Good by a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 10, 2026. REUTERS/Tyrone Siu
Internacional EUA prepara envio de soldados a Minnesota para conter protestos
dom, 18/01/2026 - 16:42
Ver mais seta para baixo