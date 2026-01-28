logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Groenlândia diz que é preciso mais vigilância e segurança na região

John Irish – Repórter da Reuters
Publicado em 28/01/2026 - 09:21
Paris
Primeiro-ministro da Groenlândia Jens-Frederik Nielsen 22/1/2026 REUTERS/Marko Djurica
© REUTERS/Marko Djurica
Reuters

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, disse nesta quarta-feira (28) que há linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas nas discussões com os Estados Unidos, mas reconheceu que é preciso fazer mais para aumentar a segurança na região, em meio a uma Rússia mais agressiva.

Nielsen e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, estiveram em Paris para se encontrar com o presidente francês Emmanuel Macron, com o objetivo de reforçar o apoio à tentativa do presidente dos EUA, Donald Trump, de assumir o controle da ilha ártica que é território dinamarquês há séculos.

As tratativas entre Groenlândia, Dinamarca e Estados Unidos devem ocorrer para tentar encontrar uma solução para a crise, mas Nielsen disse que a Groenlândia tem algumas linhas vermelhas que não poderiam ser ultrapassadas, mesmo que ele espere chegar a algum tipo de acordo, sem entrar em detalhes.

"Estamos sob pressão, uma pressão séria. Estamos tentando nos defender do exterior. Estamos tentando lidar com nosso povo que está com medo, assustado", afirmou ele em uma conversa conjunta com Frederiksen na Universidade Sciences Po.

"Precisamos ter mais vigilância e segurança em nossa região por causa da maneira como a Rússia age agora", acrescentou o primeiro-ministro.

Entenda

A demanda dos EUA pelo controle da Groenlândia abalou as relações transatlânticas e acelerou os esforços europeus para reduzir a dependência dos Estados Unidos, mesmo quando Trump, na semana passada, retirou as ameaças tarifárias e descartou a possibilidade de tomar a Groenlândia à força.

Para Frederiksen, a crise demonstrou que a maioria dos europeus está na mesma página e conseguiu se unir para rejeitar as exigências de Trump, principalmente sua ameaça de tarifas adicionais sobre os países europeus.

Afirmando que a ordem mundial havia mudado para sempre e questionando o que poderia acontecer em Washington no futuro, ela disse que é vital que a Europa se torne mais forte, mas também pediu a unidade transatlântica.

"Se permitirmos que a Rússia vença na Ucrânia, eles continuarão", declarou ela.

"O melhor caminho para os Estados Unidos e a Europa é permanecerem unidos."

É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Imagen de archivo de edificios en Nuuk, Groenlandia. 14 enero 2026. REUTERS/Marko Djurica
Groenlândia agradece resposta de países europeus às tarifas de Trump
U.S. President Donald Trump attends the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Denis Balibouse
Trump diz que foi alcançado arcabouço para um acordo sobre Groenlândia
U.S. President Donald Trump speaks during the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Em Davos, Trump diz que quer comprar Groenlândia sem uso da força
Groenlândia EUA União Europeia tarifaço Jens-Frederik Nielsen Mette Frederiksen
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A man shouts at U.S. Representative Ilhan Omar (D-MN) after spraying her, during a town hall meeting days after a man identified as Alex Pretti was fatally shot by federal immigration agents trying to detain him, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 27, 2026, in a still image from video. REUTERS/Maria Alejandra Cardona
Internacional Deputada democrata é atacada com líquido ao discursar em Minneapolis
qua, 28/01/2026 - 10:35
Britain's Archbishop of Canterbury Sarah Mullally poses for a group photograph with bishops after the service of confirmation of her election at St Paul’s Cathedral, where she officially became the 106th Archbishop of Canterbury and the first-ever female to lead the Church of England, in London, Britain, January 28, 2026. REUTERS/Isabel Infantes
Internacional Arcebispa de Canterbury é 1ª mulher a liderar Igreja da Inglaterra
qua, 28/01/2026 - 10:21
Santos (SP), 04/01/2025 - Praia da Baixada Santista. Foto: Marcelo Martins/Prefeitura de Santos
Geral Contrato para construção do túnel Santos-Guarujá prevê entrega em 2031
qua, 28/01/2026 - 09:49
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
Geral Saiba que sanções podem ser aplicadas a jovens que mataram cão Orelha
qua, 28/01/2026 - 09:33
Primeiro-ministro da Groenlândia Jens-Frederik Nielsen 22/1/2026 REUTERS/Marko Djurica
Internacional Groenlândia diz que é preciso mais vigilância e segurança na região
qua, 28/01/2026 - 09:21
São Paulo (SP), 28/10/2025 - Ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendoça Filho durante entrevista coletiva do elenco do filme O Agente Secreto, no hotel Renaissance. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura O Agente Secreto é indicado ao Cèsar, maior prêmio do cinema francês
qua, 28/01/2026 - 09:14
Ver mais seta para baixo