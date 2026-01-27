Índia e UE finalizam acordo comercial histórico, diz primeiro-ministro

A Índia e a União Europeia (UE) concluíram um acordo comercial histórico há muito tempo pendente, disse o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, nesta terça-feira (27), enquanto os dois lados buscam se proteger contra as relações instáveis com os Estados Unidos (EUA).

Depois de quase duas décadas de negociações intermitentes, o acordo abrirá o caminho para que a Índia amplie seu vasto e protegido mercado ao livre comércio com a UE de 27 países, seu maior parceiro comercial.

"Ontem, um grande acordo foi assinado entre a União Europeia e a Índia", disse Modi.

As pessoas em todo o mundo estão chamando esse acordo de "a mãe de todos os acordos". Ele trará grandes oportunidades para 1,4 bilhão de de indianos e para milhões de pessoas na Europa", afirmou.

Espera-se que Modi e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, façam um anúncio conjunto em uma cúpula Índia-UE em Nova Délhi, juntamente com os detalhes do acordo, ainda nesta terça-feira.

O comércio entre a Índia e a UE foi de US$ 136,5 bilhões no ano fiscal até março de 2025.

A assinatura formal do acordo entre a Índia e a UE ocorrerá após uma análise jurídica que deve durar de cinco a seis meses, disse uma autoridade do governo indiano.

"Esperamos que o acordo seja implementado em um ano", acrescentou o funcionário.

Acordos comerciais

O acordo foi firmado dias depois que a UE assinou um pacto fundamental com o bloco sul-americano Mercosul, após acordos no ano passado com a Indonésia, o México e a Suíça.

Durante o mesmo período, Nova Delhi finalizou pactos com o Reino Unido, a Nova Zelândia e Omã.

A série de acordos ressalta os esforços globais para se proteger contra o comércio com os Estados Unidos, uma vez que a tentativa do presidente Donald Trump de assumir o controle da Groenlândia e as ameaças tarifárias sobre as nações europeias testam alianças de longa data entre as nações ocidentais.

No ano passado, um acordo comercial entre a Índia e os EUA fracassou após falha na comunicação entre os dois governos.

As negociações entre a Índia e a UE foram relançadas em 2022, após uma pausa de nove anos, e ganharam impulso depois que Trump impôs tarifas a vários parceiros comerciais, incluindo uma tarifa de 50% sobre os produtos da Índia.

Para a Índia, os cortes tarifários com a UE levarão a mais exportações em setores de mão de obra intensiva, o que ajudará a compensar parcialmente o impacto das tarifas dos Estados Unidos, disse Ajay Srivastava, ex-responsável pelo comércio indiano.

Ele afirmou que o acordo também proporcionará vantagem imediata de preço para os produtos da UE na Índia, devido a um certo alívio de suas altas tarifas, por exemplo, de até 110% para automóveis.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.