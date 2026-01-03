logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Invasão militar na Venezuela partiu de 20 bases e usou 150 aeronaves

Maduro e esposa se renderam sem reagir, disse general da operação
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/01/2026 - 16:54
Brasília
General Dan Caine, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, U.S. President Donald Trump and Secretary of Defense Pete Hegseth attend a press conference following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, from Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
© REUTERS/Jonathan Ernst/Proibida reprodução

O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos (EUA), general Daniel Caine, detalhou neste sábado (3), em declaração à imprensa, todo o processo de preparação e execução da invasão militar que resultou na captura do agora presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cília Flores.

Ambos estariam, neste momento, custodiados em um navio da Marinha norte-americana e em deslocamento para Nova York. O efetivo empregado no ataque, que foi deflagrado ainda na noite desta sexta-feira (2), contou com 150 aeronaves que partiram de 20 bases militares no continente.

"Às 22h46, horário do Leste, ontem à noite, o presidente ordenou que as Forças Armadas dos Estados Unidos prosseguissem com a missão. Ele nos disse — e apreciamos isso, senhor presidente, 'boa sorte e que Deus os acompanhe'. Essas palavras foram transmitidas a toda a força conjunta", descreveu o general.

De acordo com o relato, ao longo da noite, aeronaves começaram a decolar de 20 bases diferentes, em terra e no mar, por todo o Hemisfério Ocidental.

"No total, mais de 150 aeronaves — bombardeiros, caças, plataformas de inteligência, reconhecimento e vigilância, aeronaves de asas rotativas — estavam no ar. Milhares e milhares de horas de experiência estavam em voo", disse o general, que denominou a intervenção como Operação Resolução Absoluta (Operation Absolute Resolve, no termo em inglês).

Caine afirmou que a "missão foi planejada de forma meticulosa" por meses, extraindo lições de décadas de operações realizadas pelas forças militares do país.

"Foi uma operação audaciosa que somente os Estados Unidos poderiam executar. Exigiu o máximo de precisão e integração dentro de nossa força conjunta — e a palavra 'integração' sequer consegue descrever a complexidade extrema dessa missão".

Planejamento

O general revelou que as agências de inteligência dos EUA, como CIA e NSA, atuaram por meses para localizar Maduro e compreender seus deslocamentos, incluindo "onde vivia, para onde viajava, o que comia, o que vestia, e quais eram seus animais de estimação". No início de dezembro, os militares já estavam de prontidão aguardando o que seria uma série de eventos alinhados, disse.

A chegada das forças especiais norte-americanas ao complexo onde Maduro estava alojado se deu às 2h01, horário da Venezuela.

Segundo Daniel Caine, ao chegarem à "área alvo", na região central de Caracas, as equipes de captura teriam sido alvejadas, mas responderam, segundo ele, com fogo em legítima defesa, "de forma esmagadora". Ainda de acordo com o relato, Maduro e sua esposa teriam se entregado sem resistência. Não há informações confirmadas se a captura teria ocorrido no Palácio Miraflores, sede da presidência venezuelana.

"Uma de nossas aeronaves foi atingida, mas permaneceu operável e, como o presidente disse mais cedo hoje, todas as nossas aeronaves retornaram em segurança. Durante o desenrolar da operação no complexo, nossas equipes de inteligência aérea e terrestre forneceram atualizações em tempo real à força no solo, garantindo que pudessem navegar pelo ambiente complexo sem riscos desnecessários", explicou.

"A força permaneceu protegida por aviação tática de cobertura. Maduro e sua esposa, ambos indiciados, renderam-se e foram detidos pelo Departamento de Justiça, com o apoio das Forças Armadas dos Estados Unidos, com profissionalismo e precisão, sem qualquer perda de vidas americanas", completou o general.

Na mesma declaração à imprensa, o secretário de Defesa dos EUA, Peter Hegseth, destacou o poderio militar do país e adotou um tom ameaçador ao se referir aos adversários.

"A coordenação, a furtividade, a letalidade, a precisão, o braço longo da justiça americana — tudo isso foi exibido plenamente no meio da noite. Nicolás Maduro teve sua chance, assim como o Irã teve a sua, até que deixou de ter. Ele passou do limite e sofreu as consequências. O presidente Trump leva extremamente a sério a interrupção do fluxo de gangues e violência para o nosso país", afirmou.

"Neste momento, nossas forças permanecem na região em alto estado de prontidão, preparadas para projetar poder, defender-se e proteger nossos interesses regionais", assegurou o general Daniel Caine.

Mais cedo, Donald Trump também reforçou o discurso de ameaça contra países considerados inimigos e disse que os Estados Unidos passarão a governar a Venezuela, por algum tempo, até realizar o que chamou de uma "transição segura e apropriada".

 

Relacionadas
Conselho de Segurança da ONU vota contra adiar sanções ao Irã 26/09/2025 REUTERS/Eduardo Munoz
África do Sul solicita que Conselho da ONU se reúna com urgência
Explosões em Caracas 3/1/2026 Vídeo obtido pela Reuters
Países da América Latina se manifestam sobre ataque à Venezuela
Brasília (DF), 03/01/2026 - Capa do The New York Time. Print The New York Time
Ataque de Trump à Venezuela é ilegal e imprudente, diz New York Times
Edição:
Amanda Cieglinski
EUA venezuela invasão Venezuela Donald Trumo Nicolás Maduro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Casa Rosada Argentina
Internacional Argentina restringe imigração de venezuelanos ligados a Maduro
sab, 03/01/2026 - 17:57
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
Saúde Intoxicação por metanol no interior da Bahia deixa um morto
sab, 03/01/2026 - 17:32
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Internacional Vice-presidente da Venezuela diz que país não será colônia dos EUA
sab, 03/01/2026 - 17:31
Rio de Janeiro (RJ), 02/01/2026 - Orquestra Sinfônia da Bahia durante especial Gal Costa. Frame: TV Brasil
Cultura TV Brasil exibe show em homenagem a Gal Costa neste sábado
sab, 03/01/2026 - 17:28
Prédio do Congresso dos EUA em Washington 18/11/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Parlamentares democratas dizem que foram enganados sobre Venezuela
sab, 03/01/2026 - 17:19
Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez 06/10/2023 REUTERS/Jon Nazca
Internacional Espanha diz que não reconhecerá intervenção dos EUA na Venezuela
sab, 03/01/2026 - 16:59
Ver mais seta para baixo