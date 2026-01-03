Irã repudia o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela

País pede ação imediata do Conselho de Segurança da ONU

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou, neste sábado (3), o ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela "como uma violação flagrante de sua soberania nacional e integridade territorial".

A manifestação do chanceler iraniano Abas Araghchi foi feita em um comunicado divulgado na internet.

O Irã, aliado da Venezuela, pediu ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que "aja imediatamente para interromper a agressão ilegal" e responsabilize os culpados.

Os Estados Unidos atacaram a Venezuela durante a noite de ontem (2) e capturaram o presidente Nicolás Maduro (foto).

Fraude

Os EUA acusaram Maduro de comandar um "narcoestado" e de fraudar as eleições do ano passado, que a oposição afirmou ter vencido com ampla maioria.

O líder venezuelano, que sucedeu Hugo Chávez no poder em 2013, afirmou que Washington quer assumir o controle das reservas de petróleo da Venezuela, as maiores do mundo.

A produção e o refino de petróleo da PDVSA, estatal venezuelana de energia, ocorreram normalmente no sábado, e suas instalações mais importantes não sofreram danos em decorrência dos ataques dos EUA, segundo uma avaliação inicial de duas fontes com conhecimento das operações da empresa.