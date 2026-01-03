logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Irã repudia o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela

País pede ação imediata do Conselho de Segurança da ONU
David O'Sullivan - da agência Reuters
Publicado em 03/01/2026 - 09:46
Washington
Brasília (DF), 29/05/2023 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante declaração à imprensa após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Reuters

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou, neste sábado (3), o ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela "como uma violação flagrante de sua soberania nacional e integridade territorial".

A manifestação do chanceler iraniano Abas Araghchi foi feita em um comunicado divulgado na internet.

O Irã, aliado da Venezuela, pediu ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que "aja imediatamente para interromper a agressão ilegal" e responsabilize os culpados.

Os Estados Unidos atacaram a Venezuela durante a noite de ontem (2) e capturaram o presidente Nicolás Maduro (foto).

Fraude

Os EUA acusaram Maduro de comandar um "narcoestado" e de fraudar as eleições do ano passado, que a oposição afirmou ter vencido com ampla maioria.

O líder venezuelano, que sucedeu Hugo Chávez no poder em 2013, afirmou que Washington quer assumir o controle das reservas de petróleo da Venezuela, as maiores do mundo.

A produção e o refino de petróleo da PDVSA, estatal venezuelana de energia, ocorreram normalmente no sábado, e suas instalações mais importantes não sofreram danos em decorrência dos ataques dos EUA, segundo uma avaliação inicial de duas fontes com conhecimento das operações da empresa.

Relacionadas
Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em Genebra 21/01/2022 Jean-Christophe Bott/Pool via REUTERS
Rússia condena "ato de agressão armada" dos EUA contra Venezuela
Delcy Rodríguez em Caracas 10/3/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Vice-presidente da Venezuela exige dos EUA prova de vida de Maduro
Smoke rises near Fort Tiuna, after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro, in Caracas, Venezuela, January 3, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Trump ataca Venezuela e diz que Maduro foi capturado
venezuela Estados Unidos crise Nícolas Maduro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Smoke rises near Fort Tiuna, after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro, in Caracas, Venezuela, January 3, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Nº 2 do chavismo pede calma ao povo venezuelano após ataques dos EUA
sab, 03/01/2026 - 12:44
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump: EUA vão se envolver fortemente no setor petrolífero venezuelano
sab, 03/01/2026 - 12:11
Presidente dos EUA, Donald Trump 09/10/2025 REUTERS/Nathan Howard
Internacional Sequestrado, Maduro será julgado pelos Estados Unidos, diz procuradora
sab, 03/01/2026 - 12:04
Explosões em Caracas 3/1/2026 Vídeo obtido pela Reuters
Internacional Após ataque, venezuelanos se recolhem sem saber o que virá a seguir
sab, 03/01/2026 - 11:57
Marco Rubio. Foto: Reuters/Fadel Senna/Proibida reprodução
Internacional Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista
sab, 03/01/2026 - 11:31
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Reunião de emergência no Itamaraty discute invasão da Venezuela
sab, 03/01/2026 - 11:29
Ver mais seta para baixo