logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Japão: assassino de ex-primeiro-ministro é condenado à prisão perpétua

Shizo Abe foi baleado durante o dia em um comício, em 2022
RTP
Publicado em 21/01/2026 - 11:49
TOKIO
Tetsuya Yamagami, suspected of killing former Japanese premier Shinzo Abe, is escorted by police officers as he is taken to prosecutors, at Nara-nishi police station in Nara, western Japan, in this photo taken by Kyodo July 10, 2022. Mandatory credit Kyodo via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN. NO RESALES. NO ARCHIVES
© Kyodo via Reuters
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Tetsuya Yamagami, acusado de ter assassinado a tiros o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe durante um comício na cidade de Nara, em 2022, foi condenado à prisão perpétua por um tribunal japonês nesta quarta-feira (21).

A sentença foi proferida pelo juiz Shinichi Tanaka, que considerou que o réu agiu de forma premeditada, ao “esperar por uma oportunidade, escolher o momento e atingir a vítima com uma arma”.

Na sua avaliação, tratou-se de “um ato desprezível”, igualmente “malicioso” para a “multidão de pessoas” que assistiu o incidente.

Tetsuya Yamagami disparou contra o ex-líder japonês à luz do dia, enquanto ele discursava em um comício da campanha eleitoral para a Dieta do Japão (equivalente ao Congresso Nacional no Brasil), em uma rua da cidade de Nara, no dia 8 de julho de 2022.

O homem, que à época tinha 41 anos, foi detido no local do crime.

O agressor atingiu Shinzo Abe no pescoço com uma arma improvisada, feita por dois tubos de metal com cerca de 40 centímetros. O antigo primeiro-ministro morreu poucas horas depois.

Shinzo Abe foi primeiro-ministro entre 2006 e 2007 e novamente de 2012 a 2020, tendo renunciado ao cargo nesse mesmo ano por motivos de saúde.

O político conservador foi o chefe de Governo com o mandato mais longo da história do Japão, por muitos considerado o último período de estabilidade política no país.

Mesmo após retirar-se da Dieta do Japão, o nome de Abe continuava a ressoar no panorama político, sendo nesse contexto que discursava na manhã da sua morte.

Seita religiosa

O caso abalou o país, não só pela violência armada, fenômeno raro no Japão, mas também pelas ligações intrínsecas entre uma seita religiosa e a política japonesa que o caso revelou.

Tetsuya Yamagami foi motivado por uma situação familiar e por um ressentimento em relação à Igreja da Unificação, conhecida como Seita da Lua ou Moonies.

A mãe do assassino condenado teria doado cerca de 100 milhões de ienes (aproximadamente 850 mil euros à época) para esta Seita, anos antes.

Essas despesas levaram a família à falência e, em 2025, Yamagami tentou tirar a própria vida. A morte do irmão, dez anos antes, foi considerada suicídio.

Durante o julgamento, um dos advogados afirmou que o réu “começou a pensar que toda a sua vida tinha sido arruinada” pela Igreja da Unificação.

Shinzo Abe era um aliado da seita religiosa, com quem mantinha relações de influência.

No início do julgamento, a acusação declarou que o arguido “pensou que, se matasse alguém tão influente quanto o ex-primeiro-ministro Abe, poderia atrair a atenção pública para a Igreja [da Unificação]”.

A investigação do caso revelou que a Igreja tinha várias pessoas trabalhando para Abe, bem como para outros políticos do conservador Partido Liberal Democrata (PLD).

No mesmo mês do assassinato do ex-chefe de Governo, foi publicada uma lista de 111 membros do Parlamento japonês que tinham ligações com a Igreja, pelo tabloide japonês Nikkan Gendai. Na época, quatro ministros renunciaram aos seus cargos.

Em setembro de 2022, o PLD informou que quase metade dos seus 379 parlamentares admitira algum tipo de contacto com a Igreja da Unificação.

Mais tarde, de acordo com uma investigação conduzida pelo The Asahi Shimbun, soube-se que também 290 membros das assembleias legislativas de províncias, bem como sete governadores, mantinham relações com a organização.

Em abril do ano passado, um tribunal ordenou a dissolução da filial japonesa da Igreja da Unificação, por “danos sem precedentes” causados à sociedade japonesa.

O incidente levou ao endurecimento das leis sobre armas no Japão em 2024, que passaram a incluir penas de até um ano de prisão para quem divulgar instruções sobre como fabricar armas ou informações sobre a sua venda nas redes sociais. 

É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe durante reunião em Danang, no Vietnã, em 2017
Ex-premiê japonês Shinzo Abe morre após ser baleado em comício
Ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe durante reunião em Danang, no Vietnã, em 2017
Polícia japonesa admite falha de segurança em ataque contra Shinzo Abe
Shinzo Abe assassinato Prisão Perpétua
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
Justiça Psol aciona STF contra “gratificação faroeste” a policiais que matam
qua, 21/01/2026 - 12:07
Tetsuya Yamagami, suspected of killing former Japanese premier Shinzo Abe, is escorted by police officers as he is taken to prosecutors, at Nara-nishi police station in Nara, western Japan, in this photo taken by Kyodo July 10, 2022. Mandatory credit Kyodo via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN. NO RESALES. NO ARCHIVES
Internacional Japão: assassino de ex-primeiro-ministro é condenado à prisão perpétua
qua, 21/01/2026 - 11:49
Brasília (DF) 21/01/2026 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Fim da escala 6x1 deve aumentar produtividade, diz Boulos
qua, 21/01/2026 - 11:25
São Paulo (SP) - 10/01/2026 - Groenlândia diz que deve ser defendida pela Otan e rejeita qualquer aquisição pelos EUA REUTERS/Yves Herman/Proibida reprodução
Internacional França pede exercício da Otan na Groenlândia
qua, 21/01/2026 - 10:54
Membros do Parlamento Europeu 13/6/2023 - Foto: REUTERS/Yves Herman
Internacional Eurodeputados aprovam moção para contestar acordo UE-Mercosul
qua, 21/01/2026 - 10:15
Navio petroleiro Bella-1 no Estreito de Cingapura 18/03/2025 Hakon Rimmereid/via REUTERS
Internacional Militares dos EUA apreendem outro petroleiro ligado à Venezuela
qua, 21/01/2026 - 09:40
Ver mais seta para baixo