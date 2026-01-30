Kremlin diz que Putin suspenderá ataques a Kiev até 1º de fevereiro

O Kremlin informou nesta sexta-feira (30) que o presidente russo, Vladimir Putin, concordou com um pedido pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para suspender os ataques a Kiev até 1º de fevereiro, a fim de criar “condições favoráveis” para as negociações de paz.

Na quinta-feira (29), Trump disse que Putin teria concordado com uma trégua por uma semana devido ao tempo frio, mas não disse quando esse período expiraria.

Respondendo a repórteres nesta sexta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não citou o clima como um fator.

“O presidente Trump realmente fez um pedido pessoal ao presidente Putin para se abster de atacar Kiev na semana até 1º de fevereiro, a fim de criar condições favoráveis para as negociações”, afirmou ele.

Questionado a confirmar que Putin havia concordado, ele disse: “Sim, claro, houve um pedido pessoal do presidente Trump”.

Não ficou claro se Peskov estava usando “Kiev” para se referir apenas à capital, onde centenas de apartamentos ficaram sem aquecimento e energia após os ataques russos, ou para denotar todo o país.

Kiev afirmou que retribuirá se Moscou, que enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia em fevereiro de 2022, renunciar aos ataques à infraestrutura energética ucraniana.