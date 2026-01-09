logo ebc
Lula agradece a Sánchez por apoio sobre acordo com UE

Líderes de Brasil e Espanha também conversaram sobre Venezuela
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/01/2026 - 18:10
São Luís
Madri, Espanha, 26.04.2023 - Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e comitiva brasileira se encontram, em Madri, com presidente de governo da Espanha, Pedro Sanchez. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta sexta-feira (9) por telefone com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Na conversa, Lula agradeceu o empenho de Sánchez na aprovação do acordo Mercosul-União Europeia pelo Conselho Europeu e reiterou a expectativa de que o acordo gere benefícios concretos para quem vive nos dois blocos.

“Reiterei a expectativa de que o acordo gere benefícios concretos para as pessoas nos dois blocos. Destaquei, ainda, que a aprovação é um sinal muito positivo em defesa do multilateralismo e de regras comerciais previsíveis e estáveis para as duas regiões”, disse Lula em uma rede social.

Venezuela

Os dois líderes trataram ainda da situação da Venezuela após o sequestro do presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

“Sobre a situação na Venezuela, ressaltamos a importância da declaração conjunta que divulgamos com os líderes de Chile, Colômbia, México e Uruguai, que rejeita a divisão do mundo em zonas de influências e o uso da força nas relações internacionais, sem amparo na Carta da ONU. Também saudamos o anúncio da liberação de presos venezuelanos e estrangeiros, dentre eles quatro espanhóis, feito ontem em Caracas pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela”, continuou o presidente.

No domingo (4), Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México e Uruguai condenaram o ataque militar orquestrado pelos Estados Unidos contra a Venezuela. Eles manifestaram, ainda, grande preocupação com as ações militares conduzidas pelo presidente norte-americano Donald Trump. 

Durante a conversa entre os líderes brasileiro e espanhol, Sánchez ainda concordou com Lula sobre a importância de organizar nos próximos meses, na Espanha, uma nova edição do foro “Em Defesa da Democracia – Combatendo os Extremismos”, dando sequência às reuniões realizadas em Santiago e Nova York. 

