logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Lula conversou com Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela

Telefonema ocorreu na manhã de sábado, após invasão dos EUA
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/01/2026 - 15:27
Brasília
Delcy Rodríguez em Caracas 10/3/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
© Reuters/Leonardo Fernandez Viloria/Proibida reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou por telefone, na manhã de sábado (3), com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, que assumiu o comando interino do país após a invasão militar dos Estados Unidos (EUA), em Caracas, que resultou no sequestro do presidente, Nicolás Maduro, e da primeira-dama, Cília Flores.

Segundo informações do Palácio do Planalto, a conversa telefônica tratou da situação política daquele momento, sem mais detalhes. Desde ontem (4), as Forças Armadas venezuelanas reconheceram Delcy Rodríguez como presidente interina da Venezuela.

Em carta pública endereçada ao presidente dos EUA, Donald Trump, a presidente interina classificou como prioritário avançar para um relacionamento "equilibrado e respeitoso" com o país norte-americano, "baseado na igualdade e não na ingerência".

Já pelo lado de Trump, houve indicação de que os EUA pretendem exigir que seus interesses sejam atendidos pelo governo interino da Venezuela. O presidente dos EUA já deixou claro que quer controlar as reservas de petróleo da Venezuela, as maiores do mundo.

Sequestrados em Caracas e levados à Nova York, onde estão detidos em um presídio federal, Maduro e Cília Flores passaram por audiência de custódia no Tribunal Federal da cidade. Eles foram notificados de maneira oficial sobre seus supostos crimes. O casal está detido em um presídio federal no bairro do Brooklyn, também em Nova York.

Maduro e sua esposa são acusados de comandar um governo corrupto e sem legitimidade. Também há acusações de promover o narcoterrorismo e conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos e conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos. As acusações não trazem provas.

Relacionadas
EUA/ Nova York. 15/11/2023 Integrantes do Conselho de Segurança da ONU votam durante reunião sobre o conflito entre Israel e Hamas 15/10/2023 Reuters/David 'Dee' Delgado/Proibida reprodução
Direito internacional não foi respeitado em ataque dos EUA à Venezuela
Geleira na costa oeste perto de Nuuk, Groenlândia 04/09/2021 REUTERS/Hannibal Hanschke
Após Venezuela, Trump ameaça tomar Groenlândia e atacar Colômbia
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Presidente interina da Venezuela defende agenda de colaboração
Edição:
Vinicius Lisboa
invasão Venezuela Nicolás Maduro venezuela Luiz Inácio Lula da Silva Delcy Rodrigues Estados Unidos EUA Donald Trump
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Homenagens a vítimas de incêndio em bar na Suíça 2/1/2026 REUTERS/Stephanie Lecocq
Internacional Polícia identifica os 40 mortos no incêndio em bar na Suíça
seg, 05/01/2026 - 17:01
Ambassador Mike Waltz deliver remarks at the Threats to international peace and security - Security Council, 10085th meeting. The Situation in Venezuela. Foto: Don Conahan/ONU
Internacional Em fala na ONU, Estados Unidos nega guerra e ocupação da Venezuela
seg, 05/01/2026 - 16:30
Dinheiro
Economia Saque-aniversário do FGTS 2026 começa a ser liberado
seg, 05/01/2026 - 16:24
Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, em Caracas 11/08/2025 REUTERS/Gaby Oraa
Internacional Saiba quem é Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela
seg, 05/01/2026 - 16:17
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Internacional Delcy Rodríguez toma posse como presidente interina da Venezuela
seg, 05/01/2026 - 16:16
Venezuela's captured President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores attend their arraignment with defense lawyers Barry Pollack and Mark Donnelly to face U.S. federal charges including narco-terrorism, conspiracy, drug trafficking, money laundering and others, at the Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse in Manhattan, New York City, U.S., January 5, 2026 in this courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg
Internacional "Sou um prisioneiro de guerra", diz Maduro à Justiça dos EUA
seg, 05/01/2026 - 16:07
Ver mais seta para baixo