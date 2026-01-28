logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Lula discursa na abertura do Fórum Econômico da AL e Caribe, no Panamá

Brasileiro será o segundo a discursar, após presidente panamenho
Agência Brasil
Publicado em 28/01/2026 - 07:02
Brasília
Brasília (DF), 13/01/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa do lançamento da plataforma digital da Reforma Tributária, na sede do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, na manhã desta quarta-feira (28), do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, que ocorre na Cidade do Panamá.

Lula será o segundo a discursar na abertura do evento, logo depois do presidente do país anfitrião, José Raúl Mulino.

Entre os temas a serem abordados pelos líderes da região estão infraestrutura e desenvolvimento, inteligência artificial, comércio, energia, mineração e segurança alimentar. 

Está prevista ainda a visita a uma das eclusas do Canal do Panamá, onde os chefes de Estado farão a foto oficial do evento. 

Na agenda de Lula, também há a previsão de reuniões bilaterais e encontros com outros presidentes que também participam do evento. Equador, Guatemala, Bolívia, Chile e Jamaica já confirmaram presença.

Acordo bilateral

Com o presidente panamenho, Lula deve assinar um acordo de cooperação tratando de investimentos, expansão comercial e logística entre os países.

O Brasil é o 15º maior usuário do Canal do Panamá. Sete milhões de toneladas de produtos brasileiros exportados passam por lá.

O intercâmbio entre os dois países aumentou 78% no último ano, chegando a US$ 1,6 bilhão, com destaque para as exportações brasileiras de petróleo e derivados.

O Panamá também foi o primeiro país da América Central a se associar ao Mercosul.

A previsão é de que Lula retorne ao Brasil ainda hoje. O fórum continua até quinta-feira (29). Mais de 2,5 mil líderes políticos, empresários e acadêmicos participam do evento.

Relacionadas
Brasília (DF), 07/01/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia para anúncio da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS e assinatura de contrato de empréstimo com o Banco do BRICS (NDB) para a implantação do primeiro hospital inteligente do Brasil, em cerimônia no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Antes de viagem ao Panamá, Lula conversa com presidente Mulino
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula vai ao Panamá participar do Fórum Econômico da AL e Caribe
Edição:
Denise Griesinger
Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe Panamá Lula
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Britain's Archbishop of Canterbury Sarah Mullally poses for a group photograph with bishops after the service of confirmation of her election at St Paul’s Cathedral, where she officially became the 106th Archbishop of Canterbury and the first-ever female to lead the Church of England, in London, Britain, January 28, 2026. REUTERS/Isabel Infantes
Internacional Arcebispa de Canterbury é 1ª mulher a liderar Igreja da Inglaterra
qua, 28/01/2026 - 10:21
Santos (SP), 04/01/2025 - Praia da Baixada Santista. Foto: Marcelo Martins/Prefeitura de Santos
Geral Contrato para construção do túnel Santos-Guarujá prevê entrega em 2031
qua, 28/01/2026 - 09:49
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
Geral Saiba que sanções podem ser aplicadas a jovens que mataram cão Orelha
qua, 28/01/2026 - 09:33
Primeiro-ministro da Groenlândia Jens-Frederik Nielsen 22/1/2026 REUTERS/Marko Djurica
Internacional Groenlândia diz que é preciso mais vigilância e segurança na região
qua, 28/01/2026 - 09:21
São Paulo (SP), 28/10/2025 - Ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendoça Filho durante entrevista coletiva do elenco do filme O Agente Secreto, no hotel Renaissance. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura O Agente Secreto é indicado ao Cèsar, maior prêmio do cinema francês
qua, 28/01/2026 - 09:14
Santos (SP), 28/08/2025 - Incêndio atinge Zona Noroeste de Santos. Foto: Marcelo Ricky/Divulgação
Geral Incêndio destrói sete barracos no Dique da Vila Gilda, em Santos
qua, 28/01/2026 - 09:11
Ver mais seta para baixo