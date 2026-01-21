logo ebc
Lula e Erdogan, presidente da Turquia, conversam sobre Gaza e COP

Líderes trocaram impressões sobre panorama geopolítico, diz Planalto
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/01/2026 - 16:38
Brasília
Nova Delhi, Índia, 09.09.2023 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura da cúpula do G-20, se reúne com o Presidente da República da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve conversa telefônica, na manhã desta quarta-feira (21), com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, informou o Palácio do Planalto, em nota à imprensa. Na ocasião, eles trocaram impressões sobre a situação na Faixa de Gaza e os esforços mundiais em favor da paz na região.

Lula e Erdogan estão entre os líderes internacionais convidados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para compor o que vem sendo chamado de Conselho da Paz. O grupo será criado para supervisionar o trabalho de um comitê a ser criado para administrar a reconstrução de Gaza, enclave palestino que foi praticamente destruído pelas forças militares de Israel ao logo dos últimos anos, com mais de 68 mil mortos.

Segundo o Planalto, o mandatário turco parabenizou Lula pelo exercício das presidências do G20, fórum que reúne as 19 maiores economias do planeta e a União Europeia, e da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em novembro do ano passado, em Belém. Sobre esse último tema, Erdogan manifestou interesse com contar com experiência brasileira para a organização da COP31, que será realizada em novembro, na Turquia. A conferência climática deste ano está sendo organizada em conjunto entre Turquia e Austrália.

Ainda de acordo com o Planalto, Lula e Erdogan conversaram sobre temas da agenda bilateral e sobre a necessidade de ampliar e diversificar o comércio entre os dois países, que alcançou US$ 5,5 bilhões em 2025. Concordaram também em organizar reuniões entre os setores privados dos dois países.

Na últimas semanas, Lula tem feito e recebido ligações de importantes líderes internacionais, como Vladimir Putin (Rússia), Pedro Sánchez (Espanha), Mark Carney (Canadá), Gustavo Petro (Colômbia) e Claudia Sheinbaum (México).

Edição:
Juliana Andrade
Lula Turquia Recep Tayyip Erdogan G20 cop30
