Lula e Petro conversam por telefone sobre situação na Venezuela

Líderes manifestaram preocupação com uso da força contra país vizinho
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/01/2026 - 19:17
Brasília
A demonstrator holds a Venezuelan flag during a march outside the National Assembly on the day Vice President Delcy Rodriguez was formally sworn in as Venezuela's interim president, as U.S.-deposed President Nicolas Maduro appeared in a New York court after the Trump administration removed him from power, in Caracas, Venezuela January 5, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
© REUTERS/Maxwell Briceno/Proibida reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma ligação do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na tarde desta quinta-feira (8), informou o Palácio do Planalto. O assunto da conversa foi a situação na Venezuela, que foi alvo de uma invasão militar nos Estados Unidos, no último sábado (3), que resultou no sequestro do presidente do país, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cília Flores.

"Os dois mandatários manifestaram grande preocupação com o uso da força contra um país sul-americano, em violação ao direito internacional, à Carta das Nações Unidas e à soberania da Venezuela. E destacaram que tais ações constituem um precedente extremamente perigoso para a paz e a segurança regionais e para a ordem internacional", destacou o Planalto, em nota.

Durante a ligação, Lula e Petro saudaram o anúncio feito pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, sobre a liberação de presos nacionais e estrangeiros que estavam detidos no país.

O presidente Lula informou a Petro que, a pedido da Venezuela, determinou o envio de 40 toneladas de insumos e medicamentos, de um total de 300 toneladas já arrecadadas, para reabastecer o estoque de produtos e soluções para diálise que estavam em um centro de abastecimento atingido pelos bombardeios dos EUA no sábado.

Brasil e Colômbia compartilham as maiores fronteiras terrestres com a Venezuela, com mais de 2 mil quilômetros de extensão cada uma.

O líder colombiano conversou ontem (7) com o presidente dos EUA, Donald Trump, após ameaças e acusações sem provas que o norte-americano fez a Petro. 

 

