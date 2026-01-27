logo ebc
Lula vai ao Panamá participar do Fórum Econômico da AL e Caribe

Presidente será o segundo a discursar no encontro de líderes da região
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/01/2026 - 11:34
Brasília
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca, nesta terça-feira (27), para o Panamá onde participa como convidado especial do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe.

Entre os temas a serem debatidos pelos líderes da região estão infraestrutura e desenvolvimento, inteligência artificial, comércio, energia, mineração e segurança alimentar. 

A viagem está marcada para esta tarde e a previsão é de que Lula chegue à Cidade do Panamá às 16h30 (18h30 no horário de Brasília).

O brasileiro será o segundo a discursar no fórum, depois do presidente do país anfitrião, José Raúl Mulino, na manhã desta quarta-feira (28). Na sequência, os chefes de visitarão uma das eclusas do Canal do Panamá, para foto oficial.

Na agenda de Lula, também há a previsão de reuniões bilaterais e encontros com outros presidentes que também participam do evento. Equador, Guatemala, Bolívia, Chile e Jamaica já confirmaram presença.

Com o presidente panamenho, Lula deve assinar um acordo de cooperação tratando de investimentos, expansão comercial e logística entre os países. O Brasil é o 15º maior usuário do Canal do Panamá. Sete milhões de toneladas de produtos brasileiros exportados passam por lá.

O intercâmbio entre os dois países aumentou 78% no último ano, chegando a US$ 1,6 bilhão, com destaque para as exportações brasileiras de petróleo e derivados.

O Panamá comprou recentemente quatro aviões Super Tucanos da Embraer, tornando-se o oitavo país da América Latina e Caribe a comprar a aeronave brasileira.

O Brasil tem um estoque de US$ 9,5 bilhões no Panamá, que é o sétimo maior destino de investimentos brasileiros no exterior. O Panamá também foi o primeiro país da América Central a se associar ao Mercosul.

A previsão é de que Lula retorne ao Brasil ainda na quarta-feira, mas o fórum continua até quinta (29). Mais de 2,5 mil líderes políticos, empresários e acadêmicos participam do evento.

*Colaborou Pedro Peduzzi

Edição:
Denise Griesinger
Panamá Lula Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe
