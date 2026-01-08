logo ebc
Macron diz que vai votar contra acordo entre União Europeia e Mercosul

Francês diz que livre comércio com América do Sul é prejudicial
Odair Braz Junior - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/01/2026 - 16:41
São Paulo
France's President Emmanuel Macron delivers a speech to French ambassadors at the Elysee Palace in Paris, France January 8, 2026. Michel Euler/Pool via REUTERS
O presidente francês Emmanuel Macron declarou em suas redes sociais nesta quinta-feira (8) que votará contra a assinatura do acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul.

“A França decidiu votar contra a assinatura do acordo entre a União Europeia e os países do Mercosul”, escreveu o político. E continuou: “A França apoia o comércio internacional, mas o acordo UE-Mercosul está desatualizado, negociado por muito tempo em termos obsoletos [mandato de 1999]. Embora a diversificação comercial seja necessária, os benefícios econômicos do acordo UE-Mercosul serão limitados para o crescimento francês e europeu”.

A França se opõe ao acordo há bastante tempo. O governo local sofre uma forte pressão, principalmente dos agricultores franceses, que rejeitam totalmente a parceria com o bloco sul-americano, temendo a concorrência.

Macron levará sua decisão à reunião de Conselho da União Europeia, que acontece nesta sexta (9), em Bruxelas.

Além da França, Irlanda, Polônia e Hungria também são contra o acordo. Alemanha e Espanha são favoráveis à assinatura. A Itália ainda não se definiu, mas indicou que deve apoiar.

A assinatura do documento pode ocorrer na próxima semana.

Edição:
Maria Claudia
Emmanuel Macron União Europeia Mercosul
