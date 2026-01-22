Maior central nuclear do mundo volta a parar no Japão após alarme

Empresa que gera a usina garante que não há impacto radioativo

A elétrica japonesa Tepco paralisou o reator número seis da Central Nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), a maior do mundo em capacidade, devido ao alarme no sistema de monitorização das barras de controle, quando a instalação foi reativada.

"Durante a operação de retirada das barras de controle, foi emitido um alarme no sistema de monitorização para uma das barras, e a operação foi suspensa", explicou a empresa em comunicado.

A Tepco (Tokyo Electric Power Company) tentou substituir os componentes elétricos dentro do painel que opera as barras de controle (que permitem regular a potência do reator e são essenciais para a sua segurança), mas o problema persistiu e, por isso, uma investigação está sendo feita.

"A central encontra-se em condições estáveis e não há impacto radioativo no exterior", assegurou a empresa.

A informação foi dada um dia depois de a Tepco ter reiniciado a central, 15 anos após o seu fechamento em 2011, na sequência do acidente na Central Nuclear de Fukushima, gerida pela mesma empresa.

A assembleia da prefeitura de Niigata, onde se localiza a central de KK, aprovou em dezembro passado a reativação do reator número 6, depois de o regulador nuclear nacional ter dado 'luz verde' para ligar dois dos sete reatores do complexo.

Os reatores 6 e 7 passaram nas revisões para a reativação em 2017, mas posteriormente a central foi obrigada a permanecer inoperacional devido a falhas na segurança contra ataques terroristas.

Em dezembro de 2023, as medidas adotadas foram aprovadas e, desde então, a Tepco vem avançando nos trâmites necessários para colocar os dois em funcionamento.

Com capacidade de mais de 8 mil megawatts (MW), a central de Kashiwazaki-Kariwa é peça-chave no plano de fornecimento de energia da Tepco e está em linha com a estratégia promovida pelo governo japonês de impulsionar as centrais nucleares com vista a atingir os objetivos de redução de emissões.

Trata-se da primeira ativação de uma central operada pela Tepco, que geria a central de Fukushima antes do desastre nuclear de 2011, desencadeado pelo grande terramoto, seguido de tsunami, no leste do Japão.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.