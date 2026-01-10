logo ebc
Manifestações contra governo do Irã já tem 65 mortos e 2.300 presos

País vive as maiores manifestações contra o governo em anos
Reuters*
Publicado em 10/01/2026 - 18:15
Dubai
O regime de Teerão acusa os Estados Unidos e Israel de estarem por trás dos protestos. Foto: Frame/Reuters
Reuters

Autoridades do Irã indicaram neste sábado que podem intensificar a repressão às maiores manifestações contra o governo em anos. Guardas Revolucionários - uma força de elite - culpam terroristas pela agitação e prometem proteger o sistema de governo.

Segundo o grupo de direitos humanos iraniano HRANA, neste momento, há pelos menos 50 manifestantes e mais 15 membros da segurança mortos, totalizando 65 pessoas. Cerca de 2.300 já foram presos.

Um dia depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, emitiu novo aviso de que os EUA podem intervir, houve novos relatos de violência em todo o país, embora um apagão na internet tenha dificultado a avaliação da extensão total da agitação.

O filho exilado do último xá do Irã, que surgiu como voz proeminente na oposição fragmentada, fez seu apelo mais forte até agora para que os protestos se transformem em revolta para derrubar os governantes clericais.

Imagens nas mídias sociais na sexta-feira (9) mostraram grandes multidões reunidas em Teerã e fogos acesos nas ruas à noite. A Reuters conseguiu confirmar a localização, comparando pontos de referência com imagens de satélite.

Os protestos se espalharam pelo Irã desde 28 de dezembro, começando em resposta ao aumento da inflação e rapidamente se tornando políticos, com manifestantes exigindo o fim do governo clerical. Autoridades acusam os EUA e Israel de fomentar a agitação.

Uma testemunha no oeste do Irã, contactada por telefone, disse que os Guardas Revolucionários estavam posicionados e abrindo fogo na área de onde a testemunha estava falando, recusando-se a ser identificada por segurança.

Em comunicado transmitido pela TV estatal, os Guardas Revolucionários -- força de elite que já reprimiu distúrbios anteriores -- acusaram "terroristas" de atacar bases militares e policiais nas duas últimas noites. Os Guardas Revolucionários disseram que vários cidadãos e membros da segurança foram mortos e que propriedades públicas e privadas foram incendiadas.

Em vídeo postado no X, Reza Pahlavi, 65 anos, residente nos EUA, cujo pai foi derrubado como xá do Irã na revolução de 1979, disse que a República Islâmica será colocada "de joelhos". Ele pediu que as pessoas tomem os centros de suas cidades e disse que estava se preparando para retornar em breve ao Irã.

Um médico do noroeste do Irã disse que, desde sexta-feira, grande número de manifestantes feridos foi levado aos hospitais. Alguns foram gravemente espancados, sofrendo ferimentos na cabeça e fraturas nas pernas e braços, além de cortes profundos.

Pelo menos 20 pessoas em um hospital foram baleadas com munição real, cinco das quais morreram mais tarde.

Irã Manifestações governo Mortos
