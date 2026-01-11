Milhares vão às ruas nos EUA contra a política migratória de Trump

Milhares de pessoas marcharam neste sábado (10) nas ruas das principais cidades dos Estados Unidos contra a política migratória da administração Trump, depois que uma mulher norte-americana, Renee Nicole Good, de 37 anos, ter sido morta por um agente do Serviço de Imigração (ICE).

"O ICE [Immigration and Customs Enforcement, o Serviço federal de Imigração norte-americano] mata. São fascistas. São assassinos. Invadiram a nossa cidade", gritaram na concentração em Minneapolis, cidade onde a Renee foi morta a tiros. A multidão juntou-se no local onde ela foi morta.

Naquele que foi o quarto dia consecutivo de protestos contra a morte da norte-americana, os manifestantes saíram às ruas com imagens da vítima, cartazes contra Trump e outros a exigir o fim das operações dos agentes federais na cidade.

"Estamos aqui para protestar contra as violações dos direitos humanos que este governo está cometendo, o tratamento desumano das pessoas e o assassinato de Renee Good", disse à agência EFE Kelly Joyce, uma residente de Minneapolis, de 65 anos.

"Queremos justiça e queremos respeito. Queremos que esta administração pare com a retórica contra os imigrantes. Não somos criminosos. A cor da nossa pele ou o fato de falarmos espanhol não significa que sejamos criminosos", disse Daniel, de 45 anos, residente em Minneapolis e de origem mexicana.

Em Nova York, a manifestação juntou a condenação dos ataques dos agentes federais à rejeição das políticas expansionistas de Trump e às mortes no âmbito da campanha antidroga que o presidente dos Estados Unidos desenvolve no Caribe.

Na capital federal, Washington, um grupo de pessoas reuniu-se em frente à Casa Branca para exigir o fim dos ataques contra os imigrantes e condenar a violência perpetrada nos últimos dias por agentes federais.

A norte-americana Renee Nicole Good foi morta na quarta-feira (7) por um agente do ICE, durante uma operação de imigração integrada na campanha do Governo do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, naquela cidade.

A secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, o Presidente Trump e outros membros da administração caracterizaram repetidamente o tiroteio em Minneapolis como um ato de legítima defesa e retrataram Renee Good como uma vilã, sugerindo que usou o seu veículo como arma para atacar o polícia que disparou sobre ela.

No entanto, as autoridades estaduais e locais, bem como os manifestantes, rejeitam esta caracterização e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, disse que as gravações em vídeo mostram que o argumento da legítima defesa é "uma mentira".

A Human Rights Watch (HRW) considerou que a versão da administração norte-americana é "totalmente inconsistente com qualquer análise razoável das imagens de vídeo" e enquadra a morte de Good "num padrão mais amplo de incidentes envolvendo o uso de armas de fogo em circunstâncias questionáveis durante operações de fiscalização de imigração".