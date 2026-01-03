Ministro da Defesa da Venezuela classifica ataque como "vil e covarde"

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, rejeitou na manhã deste sábado (03) a presença de tropas estrangeiras no país, atacado por tropas dos Estados Unidos durante a madrugada. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados por forças norte-americanas e levados para fora do país.

“A Venezuela livre, independente e soberana rejeita com toda a força de sua história a presença dessas tropas estrangeiras que só trouxeram morte, dor e destruição”, disse Padrino em uma mensagem de vídeo.

Suas declarações vieram após Trump afirmar que os EUA realizaram "com sucesso" um "ataque em larga escala" contra a Venezuela, alegando que o presidente Nicolás Maduro e sua esposa foram "capturados e levados para fora do país".

Padrino disse que a Venezuela está reunindo informações sobre os feridos e mortos.

"Diante deste ataque vil e covarde que ameaça a paz e a estabilidade da região, elevamos nossa mais veemente denúncia à comunidade internacional e a todas as organizações multilaterais para condenar o governo dos EUA pela flagrante violação da Carta da ONU e do direito internacional", acrescentou.

